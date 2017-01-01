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Yahyalılı kadınlara aile içi iletişim semineri



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Yahyalı Belediyesi ve Memorial Kayseri Hastanesi tarafından kadınlara yönelik Aile İçi İletişim konulu seminer düzenlendi.

Yahyalı Belediyesi tarafından yürütülen "Kadınlara Yönelik Temel Ve Mesleki Eğitim Faaliyetlerinin Geliştirilmesi" AB Projesi kapsamında Yahyalı Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen seminere Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Veysel Yılmaz ve Yahyalılı kadınlar katıldı.

Seminer öncesinde selamla konuşması yapan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk,hayatın içinde iletişimin çok önemli bir yere sahip olduğunu, aile içi iletişime sosyal medyanın engel teşkil ettiğini belirterek, konuşmanın önemine vurgu yaptı. İnsanın çevresi ile sağlıklı iletişim kurmasının gerekli olduğu ifade eden Başkan Öztürk " Akrabalarımızla, çocuklarımızla, eşimizle iletişimi, bağı koparmamalıyız. Sosyal Medya ile ilgilendiğimiz kadar kendimizle, ailemizle, işimizle ve çocuğumuzla ilgilenmiyoruz. Ben nikahını kıydığım çiftlerimize her zaman ve her koşulda birbirleriyle konuşmalarını tavsiye ediyorum. Küs kalmak kötü bir durum. İletişim kurarak sorunları çözebilirler. Lütfen eşinizle, çocuğunuzla, işinizle iletişim kurun. " diye konuştu.

Seminere konuşmacı olarak Kayseri Memorial Hastanesi Ruh Sağlıkları ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Şaban Karayağız, iletişimin temeli ve aile içinde sağlıklı iletişim kurma yolları hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

(AÖ-Y)



25.05.2017 15:00:16 TSI

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