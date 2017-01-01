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Ramazan sokağı açılıyor

25 Mayıs 2017 Perşembe, 15:03
Ramazan sokağı açılıyor
Ramazan sokağı açılıyor

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan Ramazan Sokağı 26 Mayıs Cuma günü açılıyor. Ramazan Sokağı'nın ilk gününde Ünlü Sanatçı Baha, bir konser verecek.
Büyükşehir Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan ayının en güzel şekilde idrak edilebilmesi için bu yıl da Mimarsinan Parkı-Kurşunlu Otoparkı'nda Ramazan Sokağı oluşturdu. Ramazan Sokağında kitapçılardan, yöresel lezzetlere, geleneksel el sanatlarından, hediyelik eşya stantlarına kadar birçok dükkân bulunuyor. Ramazan Sokağında ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden Kay-Tur A.Ş. halka ve lokma tatlı, bardakta ve haşlanmış mısır, kağıt helva, pamuk şeker, elma şekeri, ızgarada kestane, waffle, çiğ köfte gibi geniş ürün yelpazesiyle Kayseri halkına hizmet verecek.
KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları da Ramazan Sokağı'ndaki büyük bir alanda geleneksel el sanatları sergi ve satış standı açtı. Ramazan Sokağı, Ramazan ayı süresince her gün saat 17.00'da ziyarete açılacak. Sokakta 21.30-22.45 saatleri arasında çocuklar için hikâyeler, gösteriler, yarışmalar ve oyunlar düzenlenecek. Saat 23.00'dan itibaren ise her gün farklı sanatçılar ve konuşmacılar Ramazan Sokağı'nın konuğu olacak.
Ramazan Sokağı'nın ilk gününde Ünlü Sanatçı Baha bir konser verecek. İkinci gün olan 27 Mayıs Cumartesi günü Yakup Aktaş, 28 Mayıs Pazar günü Mustafa Demirci, 29 Mayıs Pazartesi günü Mehmet Çelik ve Turgay Güler ile Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, 30 Mayıs Salı günü ise Sufi Mehter Ramazan Sokağının konukları olacak.
(AÖ-Y)

25.05.2017 15:03:00 TSI
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