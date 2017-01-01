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"Dülük'te Lale devri" yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

25 Mayıs 2017 Perşembe, 15:03
"Dülük'te Lale devri" yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu
"Dülük'te Lale devri" yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu
- Yarışmada bin 963 fotoğraf değerlendirildi

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediyesi ve GİFSAD işbirliğiyle düzenlenen "Dülük'te Lale Devri" konulu 2. Ulusal Fotoğraf Yarışmasında dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi. Başkan Fadıloğlu, ödül almaya hak kazananları tebrik etti.
Şehitkamil Belediyesi ve GİFSAD işbirliğiyle düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserlerin sergilendiği kokteyl ve ödül töreni, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Programa; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, GİFSAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Burak Bozbaş, dereceye giren yarışmacılar ile çok sayıda davetli katıldı. Ödül töreninde dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi.
Fadıloğlu'ndan teşekkür
Programın açılış konuşmasını yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Şehitkamil Belediyesi olarak, özellikle mevsimlik çiçek uygulamasını iki yıldır yalnızca Dülük Tabiat Parkı'nda yapmaya başladık. Bu uygulamaya geçtikten sonra GİFSAD Yönetim Kuruluyla bir araya geldik. Dülük'te Lale Devri organizasyonunu geçtiğimiz yıl başlatmış olduk. Tabi bir kere başladıktan sonra bu işin sürdürülebilir olması gerekiyordu. Ondan sonraki süreçte de bunu artık geleneksel hale getirmek istedik. Bugün bu katılımla da bunun ne kadar doğru bir iş olduğunu hep birlikte gördük. Geçtiğimiz yıla oranla şuanda katılımın daha fazla olması ve bin 963 fotoğrafın yarışmaya katılmış olması bizi ziyadesiyle mutlu etti. Bizim buradaki amacımız GİFSAD ile birlikte en azından fotoğrafçılığa meyilli olan arkadaşlarımızın kendini geliştirmesi, diğer taraftan da Şehitkamil Belediyesi olarak Dülük Tabiat Parkı'nda yapmış olduğumuz lale uygulamalarını değişik şekilde görüntülenmesini sağlamak. Almış olduğumuz karar ile bu fotoğrafların bir katalog haline getirilip, bizden sonraki nesillere intikalini sağlayacağız. Yarışmaya katılan tüm sanatçılarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Ödüllerimiz, sembolik ödüller. Verilen emeğin karşılığı değil. Bu vesileyle yaptığımız bu yarışmada emeği geçen GİFSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Burak Beye, GİFSAD üyelerine, jüri üyelerine emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi.
"Amacımız, amatör ve profesyonel yarışmacıları bir araya getirmek"
Ödül töreninde söz alan GİFSAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Burak Bozbaş ise, "Şehitkamil Belediyesi ile ortaklaşa düzenlemiş olduğumuz Dülük'te Lale Devri Fotoğraf yarışmasının 2. ödül törenini düzenlemekten büyük mutluluk duyuyorum. Geçtiğimiz yıl ilkini başlattığımız bu yarışmanın amacı, amatör ve profesyonel yarışmacıları bir araya getirmek. Bunu yaparken de Dülük Tabiat Parkı'na eşsiz güzellik katan laleleri fotoğraflarla ölümsüzleştirmekti. Bu yıl ilk defa farklı bir kategori ile karşınıza çıktık. Mobil Fotoğraf kategorisini yarışmaya ekledik ve katılımları gördüğümüz zaman çok güzel sonuçlarla karşılaştık. Yine bir ilki gerçekleştirerek, buradan bir fotoğrafı birinci olarak belirledik. Her yıl artan sayısı ve kalitesiyle bölgemizde sevildiğini ve desteklendiğini gördüğümüz bu yarışmayı devam ettirmeyi amaçlıyoruz. Ben bu yarışmaya destek sunan tüm yarışmacılara yürekten teşekkür ediyorum. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na ve ekibine de desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Toplam ödül 13 bin 800 TL
Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile GİFSAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Burak Bozbaş verdi. Yarışmada 1. olan Veysel Levent'e 3 bin TL ile plaket, 2. olan Ayhan Güven'e 2 bin TL ile plaket, 3. olan Mehmet Yaşar Özumut'a bin TL ile plaket, mobil Fotoğraf özel ödülünü kazanan Ömer Açar'a bin TL ve plaket verildi. 6 yarışmacıya mansiyon ödülü olan 300 TL ve plaket verilirken, eserleri sergilenen 50 kişiye de 100 TL ödül verildi.
Yapılan konuşma sonrasında yarışmada dereceye giren kişilerin eserlerinden oluşan sergi gezildi. Etkinlik, çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.
(LO-SD-Y)

25.05.2017 15:03:42 TSI
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