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Manisa Büyükşehir'de Baş Antrenör Bozkan'la yollar ayrıldı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor, voleybol takımı Baş Antrenörü Süleyman Bozkan ile karşılıklı anlaşarak, yolları ayırma kararı aldı. Kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında, görev yaptığı süre içerisinde takıma 1 şampiyonluk kazandıran ve 1 kez final, 1 kez play-off heyecanı yaşatan Süleyman Bozkan'a katkılarından dolayı teşekkür edildi.

2 Kasım 2013 tarihinde Manisa Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol Takımının başına geçen Baş Antrenör Süleyman Bozkan ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısı ile ayrılık kararı duyuruldu. Voleybol Şube Sorumlusu Tolga Tunç Çalışkan, "2014-2015 sezonunda takımımızı 3. Lig'den 2. Lig'e çıkaran ve ardından 2015-2016, 2016-2017 yıllarında da play-off oynatan Süleyman Bozkan hocamıza, özverisinden dolayı teşekkür ediyor bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar diliyoruz" dedi. Kulübe çeşitli şekillerde hizmet eden Bozkan ile sözleşmeyi sona erdirmenin yol ayrılığı değil, şerit değişikliği olarak yorumlanması gerektiğini dile getiren Çalışkan, "Voleybol şubesinin oluşumuna en büyük katkıyı Süleyman Bozkan sağlamıştır. Burası, onun yuvası. Hocamızın, her zaman desteğini isteyerek ayrılıyoruz. İnşallah, iki taraf için de hayırlı olsun" diye konuştu.

"Kulübün iyi yerlere geleceğinden eminim"

Basın toplantısında konuşan Süleyman Bozkan, "4 yıldır Manisa Büyükşehir Belediyespor'da görev yapmaktayım. Bu süreçte voleybola en büyük desteği veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e, Voleybol Şube Sorumlusu Tolga Tunç Çalışkan, Kulüp Genel Koordinatörü Alpaslan Ustamehmetoğlu ve görev aldığım süre içerisindeki tüm yöneticilere ve çalışanlara teşekkür ediyorum. Burada misyonumu tamamladığıma inanıyorum, yapılandırmasına büyük emek verdiğim Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan dolmuş gönlüm rahat gidiyorum. Kulübün çok iyi yerlere geleceğine eminim. Başarılar diliyorum" diye konuştu. Toplantıda yer alan Kulüp Genel Koordinatörü Alpaslan Ustamehmetoğlu da emeklerinden dolayı Süleyman Bozkan'a teşekkür etti ve kariyerinde başarılar diledi.

(ÖND-Y)



25.05.2017 15:07:33 TSI

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