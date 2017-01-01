ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Manisa Büyükşehir'de Baş Antrenör Bozkan'la yollar ayrıldı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 15:07
Manisa Büyükşehir'de Baş Antrenör Bozkan'la yollar ayrıldı
Manisa Büyükşehir'de Baş Antrenör Bozkan'la yollar ayrıldı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor, voleybol takımı Baş Antrenörü Süleyman Bozkan ile karşılıklı anlaşarak, yolları ayırma kararı aldı. Kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında, görev yaptığı süre içerisinde takıma 1 şampiyonluk kazandıran ve 1 kez final, 1 kez play-off heyecanı yaşatan Süleyman Bozkan'a katkılarından dolayı teşekkür edildi.
2 Kasım 2013 tarihinde Manisa Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol Takımının başına geçen Baş Antrenör Süleyman Bozkan ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısı ile ayrılık kararı duyuruldu. Voleybol Şube Sorumlusu Tolga Tunç Çalışkan, "2014-2015 sezonunda takımımızı 3. Lig'den 2. Lig'e çıkaran ve ardından 2015-2016, 2016-2017 yıllarında da play-off oynatan Süleyman Bozkan hocamıza, özverisinden dolayı teşekkür ediyor bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar diliyoruz" dedi. Kulübe çeşitli şekillerde hizmet eden Bozkan ile sözleşmeyi sona erdirmenin yol ayrılığı değil, şerit değişikliği olarak yorumlanması gerektiğini dile getiren Çalışkan, "Voleybol şubesinin oluşumuna en büyük katkıyı Süleyman Bozkan sağlamıştır. Burası, onun yuvası. Hocamızın, her zaman desteğini isteyerek ayrılıyoruz. İnşallah, iki taraf için de hayırlı olsun" diye konuştu.
"Kulübün iyi yerlere geleceğinden eminim"
Basın toplantısında konuşan Süleyman Bozkan, "4 yıldır Manisa Büyükşehir Belediyespor'da görev yapmaktayım. Bu süreçte voleybola en büyük desteği veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e, Voleybol Şube Sorumlusu Tolga Tunç Çalışkan, Kulüp Genel Koordinatörü Alpaslan Ustamehmetoğlu ve görev aldığım süre içerisindeki tüm yöneticilere ve çalışanlara teşekkür ediyorum. Burada misyonumu tamamladığıma inanıyorum, yapılandırmasına büyük emek verdiğim Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan dolmuş gönlüm rahat gidiyorum. Kulübün çok iyi yerlere geleceğine eminim. Başarılar diliyorum" diye konuştu. Toplantıda yer alan Kulüp Genel Koordinatörü Alpaslan Ustamehmetoğlu da emeklerinden dolayı Süleyman Bozkan'a teşekkür etti ve kariyerinde başarılar diledi.
(ÖND-Y)

25.05.2017 15:07:33 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Bu tiyatro kütüphane kazandırdı
YEREL

BU TİYATRO KÜTÜPHANE KAZANDIRDI
&quot;7'ncilik hedefine ulaştık&quot;
YEREL

"7'NCİLİK HEDEFİNE ULAŞTIK"
Öğrenciler Başkan Karaçoban'ı kahvaltıda ağırladı
YEREL

ÖĞRENCİLER BAŞKAN KARAÇOBAN'I KAHVALTIDA AĞIRLADI
Vakıf Huzurevine özel bakım bölümü
YEREL

VAKIF HUZUREVİNE ÖZEL BAKIM BÖLÜMÜ
Beğenler Mahallesinde üst yapı çalışması tamamlandı
YEREL

BEĞENLER MAHALLESİNDE ÜST YAPI ÇALIŞMASI TAMAMLANDI
Manisa'da yetki Eğitim-Bir-Sen'de
YEREL

MANİSA'DA YETKİ EĞİTİM-BİR-SEN'DE
Manisa'da dilenci operasyonu
YEREL

MANİSA'DA DİLENCİ OPERASYONU
Kırkağaç Çobanlar'a HİS göleti
YEREL

KIRKAĞAÇ ÇOBANLAR'A HİS GÖLETİ
Kula'da öğrenciler değerlerini sergiledi
YEREL

KULA'DA ÖĞRENCİLER DEĞERLERİNİ SERGİLEDİ
Dalbahçe'de menfez çalışması
YEREL

DALBAHÇE'DE MENFEZ ÇALIŞMASI
Kız futbol takımından büyük başarı
YEREL

KIZ FUTBOL TAKIMINDAN BÜYÜK BAŞARI
Bu okulda sessizlik hakim
YEREL

BU OKULDA SESSİZLİK HAKİM
Ekmekte Soma, söz sahibi olacak
YEREL

EKMEKTE SOMA, SÖZ SAHİBİ OLACAK
Kursiyerler toprağı sanata dönüştürdü
YEREL

KURSİYERLER TOPRAĞI SANATA DÖNÜŞTÜRDÜ
Salihli OSB 2. etapta ilk imza atıldı
YEREL

SALİHLİ OSB 2. ETAPTA İLK İMZA ATILDI
Salihli'nin gururları altınla ödüllendirildi
YEREL

SALİHLİ'NİN GURURLARI ALTINLA ÖDÜLLENDİRİLDİ
Sarıgöl Halk Eğitim Merkezinden yıl sonu sergisi
YEREL

SARIGÖL HALK EĞİTİM MERKEZİNDEN YIL SONU SERGİSİ
Salihli OSB'yi fiber optiğe kavuşturacak imzalar atıldı
YEREL

SALİHLİ OSB'Yİ FİBER OPTİĞE KAVUŞTURACAK İMZALAR ATILDI
(Özel Haber) Manisa'da Ramazan'ın ilk zammı çaya
YEREL

(ÖZEL HABER) MANİSA'DA RAMAZAN'IN İLK ZAMMI ÇAYA
Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MANİSA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
Nida Yazıcıoğlu, Salihli Belediyespor'da
YEREL

NİDA YAZICIOĞLU, SALİHLİ BELEDİYESPOR'DA
MASKİ'den 15 mahallede su kesintisi uyarısı
YEREL

MASKİ'DEN 15 MAHALLEDE SU KESİNTİSİ UYARISI
Gökkaya'nın dereleri güvenli hale geliyor
YEREL

GÖKKAYA'NIN DERELERİ GÜVENLİ HALE GELİYOR
Manisa Büyükşehir'den beyaz baston desteği
YEREL

MANİSA BÜYÜKŞEHİR'DEN BEYAZ BASTON DESTEĞİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Değişimin bu kadarına pes!
SAĞLIK

"DEĞİŞİMİN BU KADARINA PES!" DEDİRTTİLER...

 1
  • 2 Artık seyyar satıcılık yapıyor
  • 3 Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!
  • 4 Eğer şeffaf poşetlere ispirto doldurursanız...