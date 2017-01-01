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Özel Ümit Hastanesi'nden kayyım açıklaması

- Özel Ümit Hastaneleri Yönetim Kurulu adına konuşan Dr. İbrahim Zubaroğlu:

- "Şirket yasal olarak seçilmiş olan yönetim kurulunca yönetilmeye devam etmektedir"

- "Hasta kabul ve sağlık hizmetleri sunulmasında hiçbir değişiklik yoktur"



(Fotoğraflı)



Mustafa Yıldırım

ESKİŞEHİR (İHA) - Özel Ümit Hastanesi yönetimi, hastaneye kayyım atandı iddiaları ile ilgili bir açıklama yaptı.

Eskişehir Özel Ümit Batıkent Hastanesi'nde düzenlenen toplantıda açıklamayı Özel Ümit Hastaneleri Yönetim Kurulu adına Dr. İbrahim Zubaroğlu yaptı. Zubaroğlu, anonim şirketi statüsünde 49 ortağa sahip hastanede, bir soruşturma kapsamında 14 hissedarlarının yüzde 24 oranındaki hisseye geçici tedbir konduğu, söz konusu yüzde 24 hissenin temsil yetkisinin soruşturma süresince TMSF'ye verildiğini aktardı. Dr. İbrahim Zubaroğlu, açıklamasında bu doğrultuda hasta kabul ve sağlık hizmetleri sunulmasında hiçbir değişiklik bulunmadığını, hastanelerinin işleyişini olumsuz şekilde etkileyecek bir karar ya da idari işlemin söz konusu olmadığının altını çizdi.



TMSF tarafından şirketin yönetimine kayyım atanması söz konusu değildir

Zubaroğlu açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Özel Ümit Sağlık Merkezi A.Ş. olarak içinde bulunduğumuz günlerde şirketimiz ve sağlık kurumlarımız hakkında bazı basın kuruluşlarında yayınlanan haberler nedeni ile bilgilendirme amaçlı bir açıklama yapma gereği duymuş bulunmaktayız. Özel Ümit Sağlık Merkezi 1997 yılından beri özel sağlık alanında çalışmaktadır. On yıldan bu yana anonim şirket statüsüne geçen kurumumuz Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk Ticaret Kanununun ilgili mevzuatına göre sürekli olarak denetlenmektedir. Denetimler; verilmekte olan sağlık hizmetinin nitelik ve niceliğini kapsadığı gibi, şirket bilançoları nezdinde para akışları, mal varlığı, sermaye durumu gibi mali ölçütleri de kapsamaktadır. Bugüne kadar yapılan denetimlerde hiçbir olumsuz husus saptanmamıştır. Anonim şirket statüsünde olan kuruluşumuz halen tümünün mesleği hekimlik olan 49 ortağa sahiptir. Şirketimize 23 Mayıs 2017 günü Eskişehir İkinci Sulh Ceza Hâkimliğinden bir tebligat yapılmıştır. Tebligatta, 14 hissedarımız hakkında bir soruşturma yürütülmekte olduğu ve soruşturma tamamlanıncaya kadar isimleri anılan kişilere ait toplam yüzde 24 oranındaki hisseye geçici tedbir konduğu, söz konusu yüzde 24 hissenin temsil yetkisinin soruşturma süresince TMSF'ye verildiği bildirilmiştir. Tebligatta başta yönetim kurulu olmak üzere şirketin yetkili kurulları için herhangi bir kısıtlayıcı karar yoktur ve şirket yasal olarak seçilmiş olan yönetim kurulunca yönetilmeye devam etmektedir. Yani; TMSF tarafından şirketin yönetimine kayyım atanması söz konusu değildir, işlem sadece yüzde 24 oranındaki azınlık hissesinin temsili içindir."



Türk adaletine olan güvenimiz tamdır

Türk adaletine olan güvenlerinin tam olduğunu kaydeden Dr. İbrahim Zubaroğlu, "Ülke olarak içinden geçmekte olduğumuz olağan dışı koşullarda tüm kurumların devlet ve milletin bekası için özenle hareket ettiğine inanıyoruz, süreci yürütecek olan yüce Türk adaletine olan güvenimiz de tamdır. Bu süreçte şirketimiz gerekli tüm merciler ile tam bir işbirliği içinde olacak, prosedürün bir an önce tamamlanması için üzerine düşen görevleri eksiksiz ve hızlı bir şekilde yerine getirecektir. Saygıdeğer Eskişehir halkı, Eskişehir'in yarattığı bir değer olan ve 20 yıldır Eskişehir'e hizmet vermekte olan kurumumuz; 50'yi bulan çok ortaklı yapısı, 750'yi aşan personeli, Batıkent Hastanesi, Vişnelik Hastanesi ve Tıp Merkezi ile şehrimizin önde gelen sağlık kuruluşlarından biri niteliğindedir. Bu doğrultuda hasta kabul ve sağlık hizmetleri sunulmasında hiçbir değişiklik bulunmadığını, hastanelerimizin işleyişini olumsuz şekilde etkileyecek bir karar ya da idari işlemin söz konusu olmadığını önemle yinelemek isteriz. Bu süreçte, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, kentimizin desteğini yanımızda bulacağımızı biliyor ve sağlık hizmeti vermeye devam edeceğimizi ifade etmek istiyoruz" diye belirtti.

(MY-MET-Y)



25.05.2017 15:08:09 TSI

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