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Özkeçeci'den Ramazan Ayı kutlaması



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GAZİANTEP (İHA) - AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, 11 ayın sultanı Ramazan nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayarak tüm İslam Aleminin mübarek Ramazan ayını kutladı.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, yayımladığı mesajda AK Parti teşkilatları olarak bu Ramazan'da da Gaziantep halkının iftar sofralarına misafir olacaklarını belirtti. Ramazan bayramının kardeşlik duygularını pekiştirdiğinin altını çizen Özkeçeci, "Başı rahmet ortası mağfiret sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan Ayını tekrar idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yardımlaşma ve paylaşmanın arttığı, içerisinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini barındıran Ramazan Ayı, mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne indiği mucizelerle dolu bir aydır. Ramazan Ayı, dargınlıkların unutulduğu, küskünlüklerin sona erdiği, kardeşlik duygularının pekiştirildiği bir aydır. Bu ayda her zamankinden fazla olarak düşkün ve muhtaçlara yardım eli uzatılmalı çocuk ve yaşlıların gönlü alınmalıdır" dedi.

"Bu Ramazan'da da halkımızla iç içe olacağız"

Bu ramazanda da halkla iç içe olacaklarını belirten Özkeçeci, "Tüm insanlığın hiçbir ayrım olmaksızın Ramazan'ı birlikte idrak etmesini, iftarların, sahurların birleştiriciliğiyle güçlenmelerini arzu ediyoruz. Ramazan ayı insanlar arasında birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarının güçlenmesinde büyük katkı sağlamaktadır. Toplum olarak bizi biz yapan güzel değerlerimiz ve güzel geleneklerimiz Ramazan ayında tekrar yaşanmaktadır. Bu mübarek zamanın ülkemizde ve tüm İslam âleminde oluşturduğu birleştirici gücün dünyada barışın ve huzurun hüküm sürdüğü günlerin başlangıcı olması yine en büyük temennimizdir. Biz AK Parti teşkilatları olarak her zaman olduğu gibi bu Ramazan'da da halkımızla iç içe olacağız. Onların iftar sofralarına misafir olacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

"İnsanlığın hidayet ve barışına vesile olsun"

Ramazan ayının hidayet barışına vesile olmasını dileyen Özkeçeci, "Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı , ferdin ve toplumun hayatını intizama sokan, ciddiyet ve disiplin altına alan, koruyucu ve kollayıcı bir fonksiyon icra eden, düşünme ve nefis muhasebesi fırsatı veren bir irade eğitimi olan oruç ibadetini yerine getireceğimiz bu Ramazan ayının başta Gaziantepli hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerifini en kalbi duygularımla kutluyor, bu mübarek ayın şehrimiz, ülkemiz, milletimiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Cenabı-ı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi.

(LO-SD-Y



25.05.2017 15:11:00 TSI

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