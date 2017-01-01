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UMKE'den sahra hastanesi kurulumu eğitimi



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi bünyesindeki Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerince (UMKE), sahra hastanesi kurulumu eğitimi düzenlendi.

UMKE geliştirme eğitimi programında yer alan sahra hastanesi kurulumu eğitimi yapıldı. Eğitimde UMKE İl Sorumlusu Oğulcan Çebi ve UMKE gönüllüleri tarafından müdürlük envanterinde bulunan yedi adet şişme tip çadır seti ünitelerinin kurulumu, bakımı, dizaynı sağlandı.

Şişme tip çadırlar kısa zamanda kurulabilmesi ve taşınabilir olması nedeniyle herhangi bir afet durumunda sağlık hizmetlerinin sunumunu hızlandırıyor.

(SAM-SLH-Y)



25.05.2017 15:12:31 TSI

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