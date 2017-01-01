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Yozgat İHH'dan ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 15:13
Yozgat İHH'dan ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı
Yozgat İHH'dan ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Yozgat Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere hazırlanan yardım kolileri dağıtılmaya başlandı.
İhtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanlarında olduklarını söyleyen Yozgat İHH Şube Başkan Yardımcısı Salih Erbek,"Yozgat'ta 250 aileye Ramazan kolisi dağıtacağız. Bir kumanya bedeli 85 liradır. Bunun dışında fitre, zekat bağışlarını yine alıyoruz. Ramazan Bayramı'nda 120 TL'ye yetim çocuk giydirme çalışmalarımız. Yine Yozgat'ta Ramazan içerisinde iftar programlarımız olacak. Bir kişinin iftar bedeli de 10 TL olarak belirlendi. Biz bu çalışmaları yaparken yerli ve mülteci ayrımı yapmıyoruz" dedi.
Yardım kolilerinin içerisinde; nohut, fasulye, makarna, şehriye, yağ, çay, zeytin, şeker, reçel, un gibi malzemelerin olduğunu ifade eden Erbek, bu kolileri Ramazan başlamadan önce ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracaklarını söyledi.
(BMG-UY-Y-)

25.05.2017 15:13:09 TSI
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