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Mezitli sahilindeki seyyar tuvaletler ve çöp kutuları kırılarak tahrip edildi



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MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi'nin Viranşehir Mahallesi sahilinde yaptığı seyyar tuvaletler ve çöp kutuları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırılarıyla kırılarak ve yakılarak tahrip edildi.

Mezitli Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin vatandaşların sahilleri daha rahat kullanabilmeleri amacıyla yaptığı hizmetler kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Viranşehir ve Soli Pompeiopolis bölgesinde vatandaşların kullanımı için konulan seyyar tuvaletler ve çöp kovaları kırılarak ve yakılarak tahrip edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, hizmetin yapılması kadar korunmasının da önemli olduğunu belirtti. İnsanların tüm imkanlardan yararlanabilmeleri için hizmet üretmeye çalıştıklarını ifade eden Tarhan, "Ancak, yaptığımız bu hizmetler kim olduğunu bilmediğimiz art niyetli kişiler tarafından tahrip edilerek kullanılmaz hale getiriliyor. Herkese eşit hizmet üretmeye çalışıyoruz ama takdir edileceği gibi bizim her yaptığımız hizmetin başına bir bekçi koyma şansımız yok. Ürettiğimiz hizmetleri korumak, o hizmetlerden yararlanan değerli halkımızın sorumluğunda olmalıdır" dedi.

Vatandaşlardan belediye hizmetlerine sahip çıkmalarını isteyen Tarhan, "Vatandaşlarımızdan, böylesi art niyetli kişileri gördükleri zaman uyarmalarını ya da gerek belediyemizi gerekse bölgede bulunan güvenlik güçlerini aramalarını istiyoruz. Çünkü bu hizmetler tahrip edildiğinde hem vatandaşın hizmete ulaşmasında aksamalar yaşanıyor hem de vatandaşın parasıyla yapılan değerler yok ediliyor" ifadelerini kullandı.

(KYM-Y)



25.05.2017 15:13:35 TSI

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