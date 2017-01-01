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Gökhan Tepe şarkılarını HKÜ için seslendirdi



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) 3. Mezuniyet Töreni coşkulu bir tören ve kep atma töreni ile yapıldı. Mezuniyet törenin ardından sahne alanGökhan Tepe, katılanlara unutulmaz anlar yaşattı.

HKÜ 3. Mezuniyet töreni coşkusunu yaşayarak bin 416 öğrencisini mezun etti. Yapılan mezuniyet töreninin ardından toplu olarak kep atan HKÜ öğrencileri, yüzlerce hatıra fotoğrafı çektirerek anı ölümsüzleştirdi. Mezuniyet töreninin ardından eğlenceye devam eden HKÜ öğrencileri, konser eşliğinde sevinçlerini aileleri ile doyasıya yaşadı. Yoğun alkış ve heyecan içerisinde sahneye çıkan Ünlü Sanatçı Gökhan Tepe konsere katılanlar tarafından büyük bir beğeni ile dinlendi. Özellikle sahne performansı açısından çok beğenilen Tepe,HKÜ konserinde dinleyicilere güzel dakikalar yaşattı.

Gökhan Tepe HKÜ'ye coşkulu saatler yaşattı

Konser alanındaki kalabalık, Gökhan Tepe'nin şarkılarıyla keyifli saatler geçirdi. Coşkulu kalabalık Tepe'ye, sahneye çıktığı ilk andan itibaren, sevgi gösterisinde bulundu. Duygulu şarkıların yanı sıra hareketli ve eğlenceli şarkılarıyla binlerce kişiyi coşturan Tepe, şarkılarını HKÜ için seslendirdi. Konserin ilerleyen saatlerinde HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu Gaziantep'e gelerek HKÜ'de konser veren Gökhan Tepe'ye plaket takdim ederek teşekkür etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde birçok şarkısını HKÜ öğrencilerince birlikte söyleyerek konsere katılanlara doyasıya eğlenme fırsatı sunan Tepe, kendisini dinleyen binlerce kişinin sevgi gösterileri ve yoğun alkışları arasında konserini bitirdi.

(LO-SD-Y)



25.05.2017 15:14:52 TSI

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