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Ramazan öncesi denetim

25 Mayıs 2017 Perşembe, 15:15
Ramazan öncesi denetim
Ramazan öncesi denetim

(Fotoğraflı)

Koray Ustabaşı
EDİRNE (İHA) - Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı İşyeri Denetim Birimi ve Zabıta ekipleri Ramazan Ayı öncesinde ciğerciler, lokantalar, imalathaneler ve perakende satış mağazalarına yönelik gerçekleştirdikleri denetimleri sıklaştırdı.
Gıda ürünlerinin sağlıklı bir şekilde tüketiciye ulaşması ve kalitenin sürdürebilirliği adına çalışmalarını sürdüren Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı İşyeri Denetim Birimi ve Zabıta ekipleri Ramazan Ayı'nın yaklaşmasıyla birlikte denetimlerini de sıklaştırdı.
Ekipler, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu başkanlığında ciğerciler, lokantalar, imalathaneler ve perakende satış mağazalarına giderek, söz konusu işletmelerin çalışma koşullarını inceledi. İşletmelerin hijyene önem verip vermediklerini araştıran ekipler, kurallara uymayan işyerlerine eksiklerini tamamlaması için süre verdi. Yetkililer, denetimlerin Ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirtti.
(KU-ÖK-Y)

25.05.2017 15:15:14 TSI
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