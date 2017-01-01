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Ilıcalı, Erzurumspor'un coşkusuna ortak oldu



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, İstanbul Vodofone Arena Stadyumu'nda dadaşların gururuna ortak oldu. "Erzurum her kulvarda birinciliklerin şehri oluyor." diyen Ilıcalı şamiyonlukta emeği geçenlere teşekkür etti.

Spor Toto 2.Lig Final maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gümüşhanespor'u 1-0 yenerek, İstanbulspor ve Ankaragücü'nden sonra TFF 1. Lig'e yükselen son takım oldu. Mavi Beyazlıların 1-0'lık galibiyetinin ardından Vodofone Arena'da büyük bir coşku yaşandı.

Ilıcalı'dan Vodofone Arena İçin Destek

Tarihi maçın İstanbul Vodofone Arena Stadyumu'nda oynanması için Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı yoğun bir çaba sarfetti. İstanbul Valisi ile bizzat görüşerek mücadelenin 24 Mayıs Çarşamba günü İstanbul Vodofone Arena Stadyumu'nda gerçekleşmesi yönünde girişimlerde bulunan Ilıcalı'nın bu yoğun çabası karşılık buldu ve iki takım Vodofone Arena'da karşı karşıya geldi. Böylece Erzurumsporlu taraftarların tamamının tribünlerde yer alması sağlandı.

Ilıcalı Erzurumspor'u Yalnız Bırakmadı

Mavi Beyazlıları stadyum'da da yalnız bırakmayan Milletvekili Ilıcalı, sahadaki şampiyonluk sevincine ortak oldu. Büyük bir coşkuyla takımla birlikte şampiyonluk kupasını kaldıran Ilıcalı "Bizlere bu coşkuyu ve gururu yaşatan; yöneticilerimizi, teknik ekibimizi, oyuncularımızı, taraftarlarımızı ve bu büyük başarıda emeği geçen herkesi bir kez daha tebrik ediyorum. Erzurum artık her kulvarda birinciliklerin şehri oluyor. Şampiyonluk Dadaşlarımıza armağan olsun. Şehrimizle ve Erzurumspor'la olan gönül bağımız hiç bitmeyecek." dedi.

Karşılaşmaya Yaklaşık 30 Bin Taraftar Destek Verdi.

Gümüşhanespor ile B.B. Erzurumspor arasında oynanan mücadeleye ülkenin dört bir yanından taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. 50 otobüs ile yola çıkan dadaşlarda Vodafone Arena'da takımlarına destek oldular. İzleyenlere güzel bir futbol gecesi yaşatan ve dadaşların sevinci ile son bulan karşılaşmayı yaklaşık 30 bin taraftar izledi. İstanbul'a gidemeyen dadaşlar ise, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan dev ekranda takımlarının final heyecanına ortak olarak şampiyonluk sevincini gece boyu doyasıya yaşadılar.

(ERZ-AT-Y)



25.05.2017 15:18:46 TSI

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