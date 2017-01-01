Milaslı gençler eserlerini beğeniye sundu
(Fotoğraflı)
Demet Leyne
MUĞLA (İHA) - "Gençlik Haftası Kutlamaları" kapsamında Milas Bilim Lisesi ve Ada Müzik iş birliğiyle hazırlanan "Gençlik Konseri" ilgi gördü.
Pomelon Avm'de "Gençlik Haftası Kutlamaları" kapsamında Milas Bilim Lisesi ve Ada Müzik işbirliğiyle hazırlanan "Gençlik Konseri" dinleyicilerden tam not aldı.
Yaklaşık iki saat süren konser halk müziğinden rock müziğe, pop müzikten keman resitaline geniş bir yelpaze ile Milaslılara keyifli anlar yaşattı.
Milas Bilim Lisesi öğretmen ve öğrencilerince hazırlanan kültür, edebiyat ve sanat dergisi "Gözlük" de bu konser eşliğinde görücüye çıktı.
Bol edebiyatlı, bol sanatlı, bol eğlenceli vakit geçiren öğrenciler ve izleyenler bu tür etkinliklerin daha sık yapılmasını talep etti.
(DL-MB-Y)
25.05.2017 15:18:53 TSI
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