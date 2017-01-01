Adıyaman'da 5 TL'lik çakmakları 'külçe altın' diye satan dolandırıcılar yakalandı
(Fotoğraflı)
Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da 5 TL'lik çakmağı 'külçe altın' olarak yaşlı vatandaşlara satan dolandırıcılar polis tarafından kıskıvrak yakalandı.
Adıyaman'da özellikle camiden çıkan yaşlı vatandaşları hedef olarak seçen ve altın rengi verilmiş 5 TL'lik çakmağı altın külçesi olarak satan dolandırıcılar operasyon ile yakalandı. Adıyaman'da yaşlı bir vatandaşın şikayeti üzerine Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık birimine bağlı polisler tarafından çalışma yapıldı.
Ekipler, mağdurların ifadeleri ve güvenlik kamerası kayıtlarından dolandırıcılık yapan kişilerin kimliklerini saptadı.
Polis ekipleri Gaziantep'in Nurdağı ilçe sınırları içerisinde Mersin'e kaçarken Y.Ç. adlı şahsı, Adana'da O.K. adlı şahsı, M.K. adlı şahsı ise Adıyaman'da gözaltına aldı.
Adıyaman'a getirilen ve burada sorgulanan şahıslar adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan M.K. ve Y.C. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, O.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
(AHM)
25.05.2017 15:22:11 TSI
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