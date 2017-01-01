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Uluslararası Akıllı Şehirler Konferası'nda Konya anlatıldı



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Kamu Teknoloji Platformu (KTP)'nun düzenlediği Uluslararası Akıllı Şehirler Konferansı'nda Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Akıllı Ulaşım başlığında yaptığı örnek çalışmalar ile mobil uygulamaları anlatıldı.

Kamu Teknoloji Platformu'nun Ankara'da düzenlediği Uluslararası Akıllı Şehirler Konferansın "Akıllı Şehirlere Dönüşüm: Hazırlık ve Stratejiler" başlıklı oturumuna katılan Konya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Yaşar İncikli, Konya'daki örnek uygulamalar hakkında bilgi verdi. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Batı Asya ve Ortadoğu Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Akıllı Şehirler Komitesi yönetiminin Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütüldüğünü belirten İncikli, Konya'daki Akıllı Ulaşım çalışmaları ile ilgili bir sonum yaptı. İncikli, Elkart ve Bankacılık Kartlarının Toplu Ulaşımda kullanımı, Atus, Akıllı Bisikletler ve Bisiklet Yolları, Elektrikli Otobüsler, Katanersiz Tramvaylar, Akıllı Kavşaklar gibi projeler ile mobil uygulamaları anlattı.

Konferansın açılışına Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilcisi Claudio Tomasi ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan da katıldı.

(AH-Y)



25.05.2017 15:22:57 TSI

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