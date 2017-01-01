Söke Cumhuriyet Anadolu Lisesi 10. dönem mezunlarını uğurladı
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Levent Tuncer
AYDIN (İHA) - Söke'nin başarılı eğitim kurumlarından olan Şehit Emre Acar Cumhuriyet Anadolu Lisesi mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Okuldan 2016-2017 eğitim öğretim yılında 109 öğrenci mezun oldu.
2005 yılında faaliyete giren okulun ilk üniversite mezunlarını da vermeye başladığını belirten Okul Müdürü Levent Yıldız yaptığı konuşmasında; "İlk mezunlarını 2008-2009 Öğretim yılında verdiğimiz okulumuzda, üniversitelere yerleşen öğrencilerimizden de ilk mezunlarımızı vermeye başladık. Bu öğrencilerimizin okulumuzdan mezun olduktan sonra ki başarıları da sevindiricidir. 2016-2017 Eğitim öğretim yılında 109 öğrenci ile 10. Dönem mezunlarımızı vermekteyiz. Öğrencilerimiz, 4 yıllık yorucu maratondan sonra mezun olmanın haklı gururunu taşımaktadırlar. Öğrencilerimize bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz" dedi.
Şehit Emre Acar Cumhuriyet Anadolu Lisesinde 2016-2017 Eğitim öğretim yılında okul birincisi Beyza Begüm Tufan oldu. Beyza Begüm Tufan'ın mezuniyet plaketini okul yaş kütüğüne çaktığı törende duygulu ve neşeli duygular aynı anda yaşandı.
(LT-MB-Y)
25.05.2017 15:23:19 TSI
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