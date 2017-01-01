Okuma bayramının gözdesi ikizler oldu
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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te bu yıl okula başlayan ilköğretim öğrencileri için düzenlenen okuma bayramının gözdesi ikizler oldu.
Okulların yaz tatiline girmesine sayılı günler kala bu yıl okula başlayan ilköğretim öğrencileri için Gaziantep'te okuma bayramı etkinliği düzenleniyor. Emine-Fevzi Uslu İlköğretim Okulu 1-E sınıfı öğrencilerinin okuma ve yazma öğrenmeyi başarması nedeniyle düzenlenen etkinlikte, Okuma Bayramının gözdeleri aynı sınıfta eğitim gören ikiz kardeşler Ezgi ve Özge Kılıç oldu.
Sınıf öğretmeni Ramazan Yüksek, okuma ve yazma öğrenen öğrencilerini çeşitli hediyelerle ödüllendirirken sınıfın en başarılı öğrencileri arasında yer alan ikiz kardeşler Ezgi ve Özge Kılıç'ı da kutladı.
(SD-Y)
25.05.2017 15:25:43 TSI
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