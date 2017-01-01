İtfaiye herkesin yardımına koşuyor.
- Havran'da kapı açtı, mahsur kalan çocuğu kurtardı
(Fotoğraflı)
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde anahtarını evde unutup çıkan anne, çocuğu içeride kalınca itfaiyeden yardım istedi.
Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam saatlerinde Temaşalık Mahallesindeki lojmanlarda meydana geldi. Çocuğu uyurken anahtar almadan daireden dışarı çıkan anne, kapının bilinmeyen nedenle kapanması üzerine hemen itfaiyeden yardım istedi.
Havran İtfaiye Amirliği ekipleri kısa sürede ailenin yardıma koştu. Apartmanın 3. katında Ç.S.'ye ait dairenin balkonundan içeri giren ekipler, kapıyı açtı. Evde uyurken mahsur kalan çocuk ise aileye teslim edildi. Aile, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
(BT)
25.05.2017 15:26:12 TSI
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