YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Milas'ta çiçekler aydınlatmalarda soldu

Milas'ta çiçekler aydınlatmalarda soldu



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Milas Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, şehir merkezinde bulunan aydınlatma lambalarının üzerinde asılı haldeki çiçek saksıları bakımı zor olduğu gerekçesiyle söküldü.

Milas Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, geçtiğimiz yıllarda şehir merkezinin çehresini değiştirmek ve güzelleştirmek amaçlı; sokak lambalarının üzerlerine konulan çiçek saksıları tedavülden kaldırıldı.

Milas şehir merkezindeki aydınlatma lambalarına, görüntü zenginliği katması amacıyla önceki yıllarda uygulamaya konulan yüzlerce çiçek saksısının konulduğu günden, bugüne değin bakımı yapılmamıştı.

Sokak lambası üzerindeki kurumuş ve unutulmuş bitkiler, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından "Bakımı zor" olduğu gerekçesiyle yerinden söküldü. Plansız çalışma 5 yıl sonra, vatandaşın cebinden çıkan parayla birlikte çöpe gitti.

"Milas sokaklarını yenileme" projesi kapsamında cadde aydınlatmalarında; aydınlatma direklerine montajlı ve trafiği engellemeyecek şekilde saksılar kullanılarak, içerilerine görsel zenginlik arttırılacak bitkiler yerleştirilerek, proje ile kent merkezinin daha yaşanabilir hala gelmesi planlanmıştı.

Sökülen çiçek saksıları; Milas'ın Kadı Ağa Caddesi, Ulusal Egemenlik Caddesi ve Menteşe Caddesi üzerinde "Sokak yenileme" projesi kapsamında 2012 yılında monte edilmişti.

(DL-MB-Y)



25.05.2017 15:30:27 TSI

NNNN

