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Görme engelli Ömer, Antalyaspor üyesi oldu



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ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Elmalı İlçesi'nde yaşayan ve görme engelli olmasına rağmen Antalyaspor'un evinde oynadığı tüm maçlarda tribündeki yerini alan Ömer Şentürk, Antalyaspor Kulübü Derneği üyesi oldu.

Elmalı İlçesi'nde yaşayan ve görme engelli olmasına rağmen Antalyaspor'un evinde oynadığı tüm maçlarda tribündeki yerini alan Ömer Şentürk, Antalyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu tarafından Antalyaspor Kulübü Derneği'ne üye yapıldı. Ömer Şentürk'e Antalyaspor Kulübü Derneği üyelik kartı, Döşemealtı Atilla Vehbi konuk Tesisleri'nde düzenlenen törenle takdim edildi. Düzenlenen törene, Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Nafiz Tanır'ın yanı sıra Antalyaspor Kulübü kurucularından Akay Ekim, Antalyaspor Kulübü eski Başkanlarından Özcan Kırmızıoğlu, Antalyaspor A.Ş. Asbaşkanlarından Şefik Öz, Antalyaspor Kulübü Derneği yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyeleri yer aldı.



Tanır: "İlk üyemiz Ömer Şentürk"

Antalyaspor Kulübü Derneği'nin 2015 yılı itibariyle değişen tüzüğünde yer alan, 'Antalyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu, Antalyaspor'a maddi ve manevi katkıda bulunan en fazla 5 kişiyi üye yapabilir' maddesine göre Ömer Şentürk'ü üye yaptıklarını belirten Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Nafiz Tanır, Antalyaspor Kulübü Derneği'nin bu tüzük maddesi işlemeye başladığı günden beri ilk üyeliği Ömer Şentürk'e verdiklerini söyledi. Tanır, "Maçlarımızı Elmalı'dan gelip takip eden, yüreğiyle izleyen ve kulağıyla dinleyen ama herşeyi gören Ömer Şentürk'ü yönetim kurulumuz kararıyla Antalyaspor Kulübü Derneği üyesi yaptık. Kendisini tebrik ediyoruz" dedi.



Ekim:"51 yıl önce sorsalar 'hayal' derdik"

Ömer Şentürk'ün üyelik kartını takdim eden Antalyaspor Kulübü kurucularından Akay Ekim, "Yıkılan Atatürk Stadyumu'nda 51 yıl önce, açık tribünün altında ilk kongremizi yaptığımızda, bugünü anlatsalar 'Hayal' derdik. Ama görüyorum ilk defa görme şansı bulduğum bu yeni tesis ve tanıdığım yönetim kurulu üyeleriyle bu hayalin zaten gerçekleşmiş olduğunu gördüm. Zannediyorum ki, bütün büyük kulüpler 1900'lerde kurulmuş ve yüzyılı aşmıştır. 100 yılı aşan koca bir çınar olarak Antalyaspor'u sizlerin alkışlayacağını tahmin ediyorum ve buna gönülden inanıyorum" şeklinde konuştu.



Kırmızıoğlu:"Antalyaspor, ortak paydamız"

Ömer Şentürk için özel olarak hazırlanan Antalyaspor forması, atkı ve şapkasını hediye eden Antalyaspor Kulübü eski Başkanlarından Özcan Kırmızıoğlu ise "Ortak bir paydamız var. O da Antalyasporlu olmamız. Kimimiz sporcu, kimimiz idareci, kimimiz taraftar. Ama ortak paydamız, Antalyaspor. Antalyaspor için iftihar etmek bizim en büyük hakkımız. Katkıda bulunmak vazifemiz. Antalyaspor, Türkiye'de 50 sene sonra elde ettiği kazanımlarıyla ülkenin 1. sırasında olacaktır. Ben eski bir Antalyasporlu olarak bu genç kardeşimizi büyük bir duyguyla katılımı tebrik ediyoruz."

Antalyaspor Kulübü Derneği üyeliğine layık görülmesinin kendisi için büyük bir şeref olduğunu belirten Ömer Şentürk de "Değerli büyüklerimin bu kartı bana layık görüp, Antalyaspor Kulübü'ne üye yaptıkları için çok teşekkür ederim" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



25.05.2017 15:33:19 TSI

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