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Marmaris Gençlik Meclisinden Pandıon Fest



(Fotoğraflı)



Vural Efecik

MUĞLA (İHA) - Marmaris Gençlik Festivali Pandion Fest, 24 Mayıs Çarşamba günü başladı.

Marmaris Belediyesi'nin desteğiyle Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen festival için Halk Plajı'na sahne kuruldu. Saat 17.00'da başlayan yarışmaların ardından ilk olarak Dj Tufan Uysal sahne aldı. Dj performansın ardından, barmen şov izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Gecenin son performansı geçtiğimiz aylarda ilk albümü yayınlanan Marmarisli şarkıcı Tanla'nın oldu.

Festival kapsamında bu akşam da çeşitli etkinlikler düzenlenecek. 25 Mayıs Perşembe akşamının programı şöyle; 16.00 Dj Tufan Uysal performans, 18.00 Bright Side Band Konseri, 20.00 Zumba Şov, 20.30 Barmen Şov, 21.00 Taylan Ünlü Konseri.

(VE-MB-Y)



25.05.2017 15:33:45 TSI

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