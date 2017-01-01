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Muhtarlara yangın eğitimi



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA)- Denizli Büyükşehir Belediyesi, mahalle muhtarlarına, temel yangın bilgisi ve yangın tankerlerinin kullanımı konusunda uygulamalı eğitim verdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Gönüllü İtfaiyecilik Programı kapsamında, Çal ilçesindeki mahalle muhtarlarına temel yangın bilgisi ve yangın tankerlerinin kullanımı konusunda temel ve uygulamalı eğitim verdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Murat Başlı'nın katıldığı eğitim Çal Tarım İlçe Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Eğitimde; yanma, yangın, yanıcı maddeler, yangın çıkış nedenleri, yangın söndürme maddeleri ve usulleri ile yangın esnasında yapılacaklar, yangında tahliye konularında bilgi verildi.

Temel eğitimin ardından uygulamaya geçen muhtarlar, daha önce Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından mahallelere dağıtılan yangın söndürme tankeri ve yangın söndürme tüpleri ile kontrollü olarak çıkarılan yangınları söndürdü. Aldıkları eğitimin uygulamasında oldukça başarılı olan muhtarlara, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Murat Başlı 'Katılım Belgesi' verdi.

(İHA-Y)



25.05.2017 15:34:08 TSI

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