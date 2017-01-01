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Adıyaman'da fuhuş operasyonu



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da bir kişinin fuhuş yaptırdığı ve yaptığı ihbarını alan polis ekipleri operasyon düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, Adıyamen kent merkezinde fuhuş yaptığı ve yaptırdığı iddia edilen R.İ adlı bayan polis tarafından bir eve yapılan operasyon ile göz altına alındı. Şahıs Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde alınan ifadesinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Şahıs adli makamlar tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(AHM)



25.05.2017 15:34:12 TSI

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