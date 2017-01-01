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Uşaklı engelliler denizle buluştu



(Fotoğraflı)



Vural Efecik

MUĞLA (İHA) - Uşak'ta toplum yararına hizmet veren Uşak Engel Tanımayanlar Derneği, dernek bünyesinde yer alan engelli vatandaşları bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında Marmaris'te denizle buluşturdu.

Derneğin proje ortağı ise Marmaris Belediyesi oldu. 5 çocuk ve 5 ebeveynden oluşan grup, 2 gece Marmaris'te ağırlanarak, Marmaris körfezinde tekne turuna çıkmaları sağlandı. Başkan Yardımcısı Halil Gökovalı, Uşaklı konukları kaldıkları otelde ziyaret ederek, Marmaris'te kendilerine ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. 500'den fazla üyesi olan Derneğin başkanı Senem Özpınar, "Bizler engel tanımıyoruz, bu toplumda biz de varız, çocuklarımız ve aileleri Marmaris'te olmaktan ve denizle buluşmaktan inanılmaz mutlular" diyerek kendilerine Marmaris'te bu imkanı sağlayan Marmaris Belediyesine çok teşekkür etti.

(VE-MB-Y)



25.05.2017 15:35:01 TSI

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