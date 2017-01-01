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Askeri Fabrikalar Genel Müdürü Tümgeneral Akkaya Seyyid Battal Gazi Külliyesinde



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürü sivil Tümgeneral Murat Akkaya Seyitgazi'de Seyyid Battal Gazi'nin Türbesini ziyaret etti.

Aslen Eskişehirli olan sivil Tümgeneral Akkaya, Seyitgazi ziyaretinde Seyyid Battal Gazi Hazretlerinin manevi huzurunda dua etti. Akkaya, XV. Yüzyıldan beri savaşa giden gazi ve askerler tarafından sık sık ziyaret edilip, dua ve niyazda bulunulan Seyyid Battal Gazi hazretlerinin manevi huzurunda bulunmaktan büyük bir haz aldığını belirterek, "Alp-Eren bir kişiliği olan ve Osmanlı gazileri tarafından 'Gazilerin Ulusu' olarak kabul gören Battal Gazi Hazretlerinin Külliyesini sivil bir komutan olarak ziyaret edip, duamız ettik. Külliyenin manevi atmosferi beni çok etkiledi" dedi.

Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, Seyyid Battal Gazi Külliyesi'nde Askeri Fabrikalar Genel Müdürü sivil Tümgeneral Murat Akkaya'ya eşlik ederek külliye hakkında bilgiler verdi. Külliye programı ardından Başkan Kalın'ı makamında ziyaret eden Akkaya, misafirperverliğinden dolayı Başkan Kalın'a teşekkür ederek ilçeden ayrıldı.

(İHA-MET-Y)



25.05.2017 15:35:07 TSI

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