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Bu tiyatro kütüphane kazandırdı



(Fotoğraflı)



İlker Uyar

MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi (TURBEM) öğrencileri tarafından sahnelenen 'Kadınlar Maşallah Sizlere' adlı tiyatro oyunu sayesinde bir kütüphane oluşturulacak.

Turgutlu Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi (TURBEM) öğrencileri tarafından sahnelenen 'Kadınlar Maşallah Sizlere' adlı tiyatro oyunu sergilendi. Tiyatro severler ve Turgutlulu gençler kitap bağışı karşılığında tiyatro için bilet aldı. 8 ayrı skeçten oluşan kimi zaman güldüren, kimi zaman düşündüren tiyatro oyununda TURBEM'li gençlerin performansı ayakta alkışlandı. Oyunun yönetmenliğini Turgutlu Belediyesi Tiyatro Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Alpay Erdoğmuş yaparken, yönetmen yardımcılıklarını Turgutlu Belediyesi tiyatro ekibinden Dr. Serpil Karadadaş ve Dr. Aydın Dönmez yaptı. Gecenin sonunda Belediye Başkanı Turgay Şirin'e sanata ve oyuna verdiği desteklerinden dolayı çiçek takdim edildi. Sergilenen oyunla ilgili konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Burada farklı bir sinerji var. Sahnedeki oyuncu arkadaşların birbirine olan yakınlıkları müthiş bir ekip oluşturmuş. O sıcaklığı yakınlığı hissettim. Kendimi de oyunun bir parçası olarak gördüm. Sizleri bu konuda tebrik ediyorum. Ayrıca oyunun Türkiye'de bileti parayla satılmayan sadece kitap vererek izlenen bir oyun olmasıdır. Buradan Turgutlu halkına, öğrencilerimize bu duyarlılığı gösterdikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Burada toplanan kitaplar ile bir köy okulumuzda kütüphane oluşturacak. Tiyatronun hazırlanmasında, sahnelenmesinde emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. Ardından Kaymakam Turan ve Başkan Şirin oyuncuları tek tek tebrik ederken, günün anısına oyunculara hediye takdim ettiler.

Turgutlu Mesadet Özcan Konferans Salonu'nda sergilenen oyunu Kaymakam Uğur Turan, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Bölükbaşıoğlu, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Cemal Gürefe, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş izledi.

(İLK-AY-Y)



25.05.2017 15:37:11 TSI

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