YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. U13 Bilecik Şampiyonluk Ligi'nin kur'a geçim gerçekleşecek

U13 Bilecik Şampiyonluk Ligi'nin kur'a geçim gerçekleşecek



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - U13 Bilecik Gençler A ve B gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlarının yer alacağı U13 Bilecik Şampiyonluk Ligi'nin kur'a geçim yarın gerçekleşecek.

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu İl Binasında gerçekleşecek kur'a çekimi A grubunu lider tamamlayan İl Özel İdare Spor, ikinci tamamlayan 1308 Osmaneli Belediye Spor, B grubunu lider tamamlayan Vitra Spor ile grubu ikinci tamamlayan Bozüyük İdman Yurdu Spor arasında olacak. Yapılacak olan kur'a öncesi açıklama yapan Bilecik Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, U13 Bilecik Şampiyonluk Ligi'nde karşılaşacak 4 takımada başarılar dileyerek, "Maçlar Bilecik Sentetik Sahada önümüzde hafta oynanacak. Başlayacağı günü yarın belli olacak müsabakalarının. Tek devreli olan müsabakalar sonrası ligde şampiyon olan takım Bilecik'i U13 Türkiye Şampiyonasında temsil edecek" dedi.

(CKT-MET-Y)



25.05.2017 15:37:49 TSI

NNNN

