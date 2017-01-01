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Çevreyi en güzel onlar resmetti



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi, 'özel çocukların' eğitim gördüğü Özel Körfez Verimli Eğitim Okulu'nda güzel bir etkinliğe imza attı.

Körfez Belediyesi'nin okullarda öğrencilere yönelik düzenlediği çevre etkinlikleri aralıksız devam ederken, son olarak özel bir okula konuk olundu. Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksek Okulu İşletme Yönetimi, Dış Ticaret, Çevre Temizliği ve Denetimi Bölümü'nde eğitim gören üniversite öğrencilerinin de katıldığı ziyarette, oldukça renkli görüntüler vardı.

Özel Körfez Verimli Eğitim Okulu'nda eğitim gören özel çocuklara yönelik ziyarette, onlara da çevre bilinci anlatıldı. Körfez Belediyesi Körfez Belediyesi Çevre Teknikeri Ufuk Salih Kaya çocuklara bilgiler aktarırken, üniversite öğrencisi abi ve ablalarıyla birlikte resim yapma ve boyama işlemi gerçekleştirildi. Okul yönetimi ve öğrenci velilileri, Körfez Belediyesi'ne duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

(RFK-Y)



25.05.2017 15:38:46 TSI

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