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İtfaiyenin eğitim ve tatbikatları hız kesmeden sürüyor

25 Mayıs 2017 Perşembe, 15:39
İtfaiyenin eğitim ve tatbikatları hız kesmeden sürüyor
İtfaiyenin eğitim ve tatbikatları hız kesmeden sürüyor

(Fotoğraflı)

KİLİS (İHA) - Kilis Belediyesi İtfaiye ekipleri eğitim ve tatbikatlarına okullarda hız kesmeden devam ediyor.
Kilis İtfaiyesi tarafından öğrencilerin bilinçli bir şekilde her türlü doğal afet ve olaylar karşısında yapılması gerekenleri uygulamalı olarak okullarda eğitim veriliyor. Musabeyli ilçesine bağlı Şenlikçe İlköğretim Okulunda eğitim gören öğrencilere İtfaiye Müdürü Niyazi Budak ile itfaiye personeli tarafından yangın eğitimi verildikten sonra uygulamalı tatbikat yapıldı.
(MAD-SD-Y)

25.05.2017 15:39:39 TSI
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