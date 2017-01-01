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Akdeniz Kent Konseyi'nde yeni başkan Yiğit Göksen oldu



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MERSİN (İHA) - Akdeniz Kent Konseyi'nin 10'uncu genel kurulunda nöbet değişimi yaşandı. Genel kurulda, mevcut Başkan Faik Burakgazi, yapılan oylama sonucu başkanlık görevini Yiğit Göksen'e devretti.

Akdeniz Kent Konseyi'nin 10'uncu Olağan Genel Kurulu, Akdeniz Belediyesi Konferans Salonunda yapıldı. Genel kurula, Akdeniz Belediye Başkan Yardımcısı Muhammet Hilmi Ceylan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cem Civaoğlu, muhtarları, akademisyenler, işadamları, meslek odaları, vakıf ve derneklerden temsilciler katıldı.

Bir önceki dönem faaliyetleriyle ilgili konsey üyelerinin bilgilendirildiği genel kurulda, daha sonra başkan seçimine geçildi. Bu dönem görev almayacak olan Faik Burakgazi'den boşalan Konsey Başkanlığına Yiğit Göksen seçildi.

Göksen, yaptığı konuşmada, Akdeniz ilçesinde yapılacak hizmetlere fikir ve katkılar sunmak için başkan olduğunu söyledi. Bundan sonraki süreçte konsey olarak kapılarının herkese açık olduğunu belirten Göksen, "Geçmişten gelen projelerin devamını sağlayacağız ve yeni projelerle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu anlamda Konsey olarak herkese kapımız sonuna kadar açık. Bu konseylerin ana amacı köprü görevi kurmaktır, belediyelerin göremediği ve yetişemediği yerlere ışık tutmak ve sorunlarının çözülmesine katkı sağlamaktır. Bu anlamda hizmet sunmak isteyen tüm vatandaşlarımıza kapımız her zaman açık olacaktır" dedi.

İlk olarak Akdeniz Kent Konseyi'ni mevcut binasından eski Mersin evlerinden birine taşımayı hedeflediklerini ifade eden Göksen, yeni binayı ziyarete gelen vatandaşların ücretsiz çay-kahve içebileceği ve kitap okuyabileceği bir kültür sanat evine de dönüştüreceklerini kaydetti. Göksen, bu çerçevede gerekli görüşmeleri yaptıklarını sözlerine ekledi.

(KYM-Y)



25.05.2017 15:40:24 TSI

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