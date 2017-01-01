YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İHH Adıyaman'da Ramazan kumanyası dağıtımına başladı

İHH Adıyaman'da Ramazan kumanyası dağıtımına başladı



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - İHH İnsani Yardım Vakfı Adıyaman'da Ramazan ayı başlamadan kumanya dağıtımına başladı.

İHH Adıyaman şube Başkanı Fadıl Akkuş, Adıyaman merkezde 5 bin kumanya paketini Ramazan ayı içerisinde dağıtmayı hedeflediklerini kaydetti.

Fadıl Akkuş, Ramazan başlamadan şuana kadar gönüllüler tarafından 5 mahallede dağıtımların bittiğini belirterek, "Dağıtımlarımız Ramazan ayı boyunca devam edecek. İsteyen hayırseverler,İHH aracılığıyla 85 TL karşılığında bir gıda paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak bir ailenin Ramazanı rahat geçirmesini sağlayabilirler. Gıda paketi, fitre bedeli ve zekat yardımında bulunmak isteyen hayırseverlerimiz Demokrasi Parkı İHH Yardım standına ve Dernek binamıza gelerek bağış da bulunabilirler. Demokrasi Parkı Yardım Standımız Ramazan sonuna kadar açık olacaktır" dedi.

(AHM)



25.05.2017 15:42:18 TSI

NNNN

