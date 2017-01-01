İHH Adıyaman'da Ramazan kumanyası dağıtımına başladı
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Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - İHH İnsani Yardım Vakfı Adıyaman'da Ramazan ayı başlamadan kumanya dağıtımına başladı.
İHH Adıyaman şube Başkanı Fadıl Akkuş, Adıyaman merkezde 5 bin kumanya paketini Ramazan ayı içerisinde dağıtmayı hedeflediklerini kaydetti.
Fadıl Akkuş, Ramazan başlamadan şuana kadar gönüllüler tarafından 5 mahallede dağıtımların bittiğini belirterek, "Dağıtımlarımız Ramazan ayı boyunca devam edecek. İsteyen hayırseverler,İHH aracılığıyla 85 TL karşılığında bir gıda paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak bir ailenin Ramazanı rahat geçirmesini sağlayabilirler. Gıda paketi, fitre bedeli ve zekat yardımında bulunmak isteyen hayırseverlerimiz Demokrasi Parkı İHH Yardım standına ve Dernek binamıza gelerek bağış da bulunabilirler. Demokrasi Parkı Yardım Standımız Ramazan sonuna kadar açık olacaktır" dedi.
(AHM)
25.05.2017 15:42:18 TSI
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