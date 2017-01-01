YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Develi'de Aile İçi İletişim Semineri Yapıldı

Develi'de Aile İçi İletişim Semineri Yapıldı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Develi Belediyesi ile Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen 'Aile İçi İletişim Semineri' ve 'Koruyucu Aile Hizmet Modeli' tanıtımı yapıldı.

Mustafa Aksu Kültür Merkezinde düzenlenen programda Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Psikolojik Danışman Nevzat Özer'in 'Aile İçi İletişim' konusunda ebeveynlere ve gençlere düşen sorumluluklarını hatırlatıcı bir konuşma yaptı. Daha sonra İl Müdür Yardımcısı Erdem Albayrak ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 'Koruyucu Aile' hizmetini tanıttı. Koruyucu Aile olabilmenin şartlarını ve bu hizmetin öneminin anlatıldığı sunumun ardından Develi'de dört koruyucu aileden biri olan Kamil Şam, duygu ve düşüncelerini dile getiren konuşma yaptı.

Develi'nin koruyucu aile hizmetinde Kayseri'de ilk sırada olduğunu belirten yetkililer, bu uygulamanın daha da yaygınlaşması temennisinde bulunarak, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'a desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

(TB-AÖ-Y)



25.05.2017 15:45:11 TSI

NNNN

