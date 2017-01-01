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Festivalin neferleri teşekkür yemeğinde buluştu



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - 1. Uluslararası Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenliği'ne katkı sunan kurum amirleri, STK temsilcileri, firma yetkilileri ve basın mensuplarının katılımıyla teşekkür yemeği düzenlendi.

Topaç çevirme ve balık figürü oluşturma alanında iki Guinness rekoruna sahne olan 1. Uluslararası Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenliği'nin ardından, festivale ve şenliğe katkı sunan paydaşlardan kurum amirleri, STK temsilcileri, firma yetkilileri ve basın mensupları Havuzbaşı Restaurant'ta düzenlenen teşekkür yemeğinde bir araya geldi.

Festival ve şenliğe katkı sunanlara teşekkür niteliğinde düzenlenen yemeğe; Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Belediye Başkan Yardımcısı Faik Karagöz, Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Milas Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Eşref Arslan, Milas Sağlık Müdürü Doktor M. Ergun Kırova, Milas İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Üsteğmen Bahadır İyilikçi, Milas Emniyet Müdür Yardımcısı Selçuk Tomakin, Ak Parti İlçe Teşkilatı Başkanı Levent Akyer ve yönetim kurulu üyeleri, kurum amirleri, STK temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve basın mensupları katıldı.

Gece, emekliliğe ayrılan beden eğitimi öğretmenleri; Hicri Seyfioğlu, Rıza Turan, Esma Biçen, ve doğum günü olan beden eğitimi öğretmeni İbrahim Şahin'e düzenlenen pasta kesimi ile başladı.

Daha sonra bir konuşma gerçekleştiren Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, 1. Uluslararası Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenliği'ne katkı sağlayan herkese teşekkür ederek şunları kaydetti: "Festival ve şenlik düşüncesi ilk ortaya çıktığında bu fikrin gerçekleşmesi noktasında bizlere büyük destek olan Sayın Milas Kaymakamımız Eren Arslan başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza, maddi manevi katkı sunan STK temsilcilerimize ve firma yetkililerimize teşekkür eder, şükranlarımı sunarım. Dolu dolu geçen festivale iki Guinness rekoru kırdık ve ilçenin adını duyurmayı başardık. Yabancı misafir öğrencilerimize ve öğretmenlerimize ilçemizi tanıttık ve onların ülkelerinde Milas'ın kültür elçiliğini yapmalarına vesile olduk. Bu başarı hepimizin başarısıdır. Festivalimizin kazananı Milas halkıdır."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından, festival ve şenlikte görev alarak katkı sağlayan herkese teşekkür belgesi takdim edildi. Yemek, müzik eşliğinde süren eğlenceyle son buldu.

(DL-MB-Y)



25.05.2017 15:45:28 TSI

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