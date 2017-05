YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Cep telefonlarında by lock ve eagle çıkan sanıklara hapis cezası

Şeref Kahraman

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında cep telefonlarında örgütün gizli iletişim ağı 'by lock' ve 'eagle' programları çıkan ve 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan yargılanan 14 sanığa 4 ila 7 yıl arasında hapis cezaları verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık K.B., K.T., M.A., D.K. ile tutuksuz sanıklar İ.G., M.E.Y., B.B., C.K., S.O., Ş.B., M.S., Y.M., H.K. ile başka suçtan tutuklu E.Ç. ile avukatları hazır bulundu.

Sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları reddederek, beraatlarını istediler.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu ayrı davalarda yargılanan sanıklara 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan şu cezaları verdi: "Tutuklu sanık D.K. 7 yıl 6 ay hapis, tutuklu sanık E.K. 7 yıl 6 ay hapis, tutuklu sanık K.B. 7 yıl 6 ay hapis, tutuklu sanık M.A. 7 yıl 6 ay hapis, tutuksuz sanık S.O. 7 yıl 6 ay hapis, tutuksuz sanık İ.G. 7 yıl 6 ay hapis, tutuklu sanık K.T. 6 yıl 3 ay hapis, tutuksuz sanık M.S. 6 yıl 3 ay hapis, tutuksuz sanık Y.M. 6 yıl 3 ay hapis, tutuksuz sanık M.E. 6 yıl 3 ay hapis, tutuksuz sanık B.B. 6 yıl 3 ay hapis, tutuksuz sanık C.K. 6 yıl 3 ay hapis, etkin pişmanlıkta bulunan tutuksuz sanık H.K.'ye ise 4 yıl 2 ay hapis ve tutuksuz sanık Ş.B. ise beraat."

Tutuksuz iki sanık tutuklandı

Mahkeme heyeti telefonlarında 'by lock' ile 'eagle' programları çıkan ve 7 yıl 6 ay hapis cezası alan tutuksuz sanıklardan S.O. ile İ.G.'nin tutuklanmasına, tutuklu sanık K.T.'nin ise cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

25.05.2017 15:45:32 TSI

