Uluslararası arenada Diyarbakır ilgi odağı oldu

DİYARBAKIR (İHA) - 30 ülkeden 200'ün üzerinde katılımcının yer aldığı ve 90'dan fazla ülkeden davetlinin bulunduğu Uluslararası 9. Intertrafic Fuarında bir ilk yaşandı. Diyarbakır ve İstanbul nüfusunun yazılı olduğu otoyol levhasının yer aldığı Diyarbakır standı yabancı katılımcıların ilgi odağı oldu.

Fuarda, Diyarbakır ve Güneydoğuyu temsil eden ve Üretim Tesisleri Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Mina Galvaniz Yönetim Kurulu Başkanı Recep Özekinci, batıda ne üretiliyorsa, doğuda bundan daha iyisinin üretildiğini belirtti. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde 300 personel ile üretimde batı ile doğu arasında bir farkın bulunmadığını, iş gücü açısından doğuda her şeyin daha iyi ve özenle üretildiğini anlatan Özekinci, İstanbul Boğaz köprüsünü şeklinde bulunan standımız tamamıyla Diyarbakır'da bulunan Fabrikamızda üretilip hazırlanmıştır. Yabancı katılımın yoğun olduğu bu fuarda Üretimde Doğu ile Batı arasında hiçbir farkın olmadığını gözler önüne serdik" dedi.



"Her yıl 1,5 milyon insan ölüyor"

Karayollarındaki trafik kazalarını önlemek için Mina Galvaniz olarak çalışmalar yaptıklarını da anlatan Özekinci, "Dünyada karayollarındaki trafik kazaları her yıl 1.5 milyon insanın ölmesine ve 20 ila 50 milyon insanın ise yaralanmasına ve sakat kalmasına neden oluyor. Oto korkuluk sistemleri dünya genelinde trafik kazalarını önlemede büyük rol oynamaktadır. Dünyada şu anda orta ve düşük gelirli ülkelerde bu oran yüzde 83'tür. Biz bunları aşacağımıza ve insanların artık ölümcül kazalar yaşamayacağına inanıyoruz" diye konuştu.



"Korkuluklara çarpan araçlar geri itilecek"

Firmalarının ölümcül kazaları engellemek için çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Özekinci, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Şu anda Almanya'da çarpışma testlerinden geçirdiğimiz yaylı bir sistem geliştiriyoruz. Bu testler sonrasında oto korkuluklar, araçları çarpma sonrası geriye itecek ve insanların hayatlarını kurtulacak ve böylece insanın can güvenliği birinci sıraya yerleşecek. Karayollarındaki oto korkuluk sistemlerinin yanında karayollarında kazaların yaşanmaması adına, karayollarında kullanılan yol güvenlik tabelalarımız, yol güvenlik çizgilerimiz ve hız tanıma sistemlerimiz de mevcut. Vatandaşlarımızın da bunlara riayet etmesiyle beraber Türkiye'deki kaza oranlarını düşürmeyi hedefliyoruz."

