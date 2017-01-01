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Türkiye'deki 9 yanık merkezinden biri Van'da açıldı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 15:48
Türkiye'deki 9 yanık merkezinden biri Van'da açıldı
Türkiye'deki 9 yanık merkezinden biri Van'da açıldı
- Van Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ümit Haluk İliklerden:
- "Bize gelen vakaların yüzde 80'i tandırdan kaynaklanan yanıklardır"

(Fotoğraflı)

Murat Dalgın
VAN (İHA) - Türkiye genelinde 8 tane bulunan yanık merkezlerinin 9.'su da Van Eğitim Araştırma Hastanesi bünyesinde açıldı.
Merkezle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Van Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ümit Haluk İliklerden, bölgede 'ölüm kuyusu' olarak tanımlanan 'tandır'dan kaynaklanan yanıkların oldukça fazla olduğunu söyledi. Op. Dr. Ümit Haluk İliklerden, özellikle yaz aylarında bu sayının arttığına işaret ederek, bu ihtiyacın da göz önüne alınarak yanık merkezi için Bakanlığa gerekli girişimlerde bulunduklarını belirtti. İliklerden, Türkiye'nin ilk akıllı hastanesini bünyelerinde barındırdıklarını ve her geçen gün hizmet kalitesini arttırdıklarını ifade ederek, "Ülkemizde 8 adet yanık merkezi mevcuttur. Van'da 12 yataklı yanık ünitemiz, Bakanlığımızın tescilinden sonra ülkemizin 9. yanık merkezi olarak hizmete devam edecek. Bölgede 'ölüm kuyusu' olarak da bilinen tandır kaynaklı yanıkların oranı oldukça yüksektir. Yanık ünitemize başvuran hastalarımızın yüzde 80'i çocuk hastalar ve tandırdan kaynaklanan yanıklardır. Burada ileri derece yanık hastalarının da takibini yapıyoruz. Ülkemizin 9 yanık merkezinden biri olacak olan merkezimizde birçok ilden yanık hastalarını da kabul ederek daha kaliteli bir hizmet sunmayı hedeflemekteyiz" dedi.
Bölge ekonomisinin tarım ve hayvancılık ağırlıklı olduğunu ve gelen hastaların büyük kısmının kırsal kesimden geldiğini belirten İliklerden, özellikle kırsalda yaşayan vatandaşların daha dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.
Van'da yanık ünitesinin 2008 yılında hizmete açıldığını ifade eden yanık ünitesi sorumlu doktoru Genel Cerrah Uzmanı İskan Çallı ise "Ünitemiz her geçen sene üstüne bir şeyler ekleyerek hizmetine devam etti. Bu yıl hizmetlerimize stalizasyon ve 4 yataklı yoğun bakım ünitesi kazandırdık. Yanık merkezi olmakla birlikte bölgemizde yer alan ciddi yanıklara sevk ihtiyacı duymadan her türlü tedavilerini yapmak istiyoruz. Bölgemizde kış aylarında soba yanıklarıyla karşı karşıya kalırken, yaz aylarında ise yoğunluklu olarak tandır yanıklarının olduğunu görüyoruz. Maalesef bölgemizde tandırlar yere çukur açılarak yapıldığı için vaka sayısı oldukça fazladır" dedi.
Toplumda yanıkla ilgili doğru bilinen birçok yanlışın da olduğunu ifade eden Dr. Çallı, "Yanık olduğu anda salça, yoğurt, diş macunu, toprak gibi unsurların sürülmesini kesinlikle önermiyoruz. Yapılacak işlem yanık yeri bol suyla yıkandıktan sonra en yakın sağlık merkezine müracaat etmektir" ifadelerini kullandı.
2016 yılında 570 yanık hastasına müdahale ettiklerini de sözlerine ekleyen Çallı, yanık ünitesine Hakkâri, Bitlis, Muş, Ağrı gibi çevre illerin yanı sıra merkez sayısının az olmasından dolayı Ordu ve Hatay gibi illerden de gelen hastaların olduğunu aktardı.
Bitlis'te gelen hasta yakınlarından Ayşe Olgun da, ekmek pişirdiği sırada 8 yaşındaki çocuğunun tandıra düştüğünü belirterek, tedavi için Van'a geldiklerini söyledi.
(MD-MSA-Y)

25.05.2017 15:48:23 TSI
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