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Diyarbakırlı atletler Almanya'ya yolcusu



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulunun görme engelli öğrencileri Gurbet Damar ve İbrahim Yıldız, Almanya'nın Berlin kentinde yapılacak Uluslararası Görme Engelliler Atletizm Şampiyonasına katılacak.

3-4 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek müsabakalara Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi eski milli atlet Abdulkadir Öz de antrenör olarak katılacak. Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Abdulkadir Öz, Almanya'da yapılacak müsabakalara Diyarbakır'ı ve ay yıldızlı formayı sporcularıyla birlikte temsil edeceklerini söyledi. Öz, iki gün sürecek müsabakalarda Gurbet Damar'ın 400 ve 1500, İbrahim Yıldız'ın da 400 ile 2 bin metrede yarışacağını belirtti. Öz, "Uluslararası Görme Engelliler Atletizm Şampiyonasına dünyanın birçok ülkesinden yüzlerce sporcu katılacak. Bizi çok zorlu ve önemli bir müsabaka bekliyor. Yani Almanya'da sporcularımızı kıran kırana bir yarış bekliyor" dedi.



"Hiç bir sorun yok"

Daha önce önemli başarılara imza atan sporcularının bir kez daha kendilerini sevindirecek dereceler elde edeceğini belirten Öz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çok kaliteli sporcularım var. Almanya'daki müsabakalar bu nedenle beni korkutmuyor. Onlara güveniyorum. Sporcularımın ülkemizi gururlandıracak derecelere imza atacağına yürekten inanıyorum. Yaptığımız idmanlarda da sporcularımın iyi durumda olduğunu gördüm. Şuan için her şey yolunda gidiyor. Hiçbir sorunumuz yok. Rahat ve huzurluyuz. İnşallah Almanya'nın Berlin kentinde yapılacak Uluslararası Görme Engelliler Atletizm Şampiyonasına madalyalarla döneriz."

(İHA-MP-Y)



25.05.2017 15:48:27 TSI

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