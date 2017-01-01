Patates deposunda korkutan yangın
(Fotoğraflı)
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde patates-soğan deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Geriş Mahallesi Kuvayi Milliye Bulvarı üzerinde bulunan bir depoda meydana geldi.
Sigara izmaritinin soğan kabuklarını tutuşturması sonucu çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüdü. Yangına, Burhaniye İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, soğan ve patatesler kısmen zarar gördü.
(BT)
25.05.2017 15:50:29 TSI
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