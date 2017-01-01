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Fırınlara ramazan denetimi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 15:52
Fırınlara ramazan denetimi
Fırınlara ramazan denetimi

(Fotoğraflı)

Süleyman Aydın
BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi, ramazan öncesinde fırınlar başta olmak üzere pasta ve tatlı imalathanelerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı.
Osmangazi Belediyesi, 27 Mayıs Cumartesi günü başlayacak ramazan ayı öncesi iftar soflarının vazgeçilmezi pide üretimi yapan fırınlara yönelik denetim yaptı. Satışa sunulan gıdaların sağlıklı olup olmadığı, hijyen şartlarına uygunluğu ve iş yerinin ticari faaliyet gösterebilmesi için temin etmesi gereken belgeler kontrol edildi. Kurallara uygun olmayan işletmeler hakkında zabıt tutan ekipler, gerekli düzenlemelerin yapılması uyarısında da bulundu.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte denetimlere katıldı. Halkın sağlıklı ve uygun gramajlı gıdalar tüketebilmesi için fırıncılardan çok daha dikkatli bir şekilde üretim yapmalarını isteyen Başkan Dündar, "Osmangazi Belediyesi olarak, gıda üretimi yapan fırınlara rutin denetimlerimizi sürdürüyoruz. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte üretimde hijyen şartlarının bozulmaması ve gramajların yerinde uygulanması için denetimlerimizi sıklaştırdık. Denetimlerimiz fırınlar dışında her tarafta yoğun bir şekilde devam edecek. Çarşılarda ve merkezi yerlerdeki seyyar satıcılara yönelik esnafın şikayetleri çok fazla oluyor. Bu konuda da gerekli denetimleri yapacağız. Ayrıca esnafında dükkanların dışına çıkarak kaldırım ve caddeleri işgaline müsaade etmeyeceğiz. Aynı zamanda cami çevrelerindeki dilencilere yönelik önlemlerimizi de aldık. Ramazan ayının şehrimize, ülkemize, İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
(MŞ)

25.05.2017 15:52:05 TSI
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