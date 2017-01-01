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Marmaraereğlisi'nde Ramazan ayı hazırlıkları başladı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 15:53
Marmaraereğlisi'nde Ramazan ayı hazırlıkları başladı
Marmaraereğlisi'nde Ramazan ayı hazırlıkları başladı

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde Ramazan ayının coşkulu yaşanabilmesi için belediye ekipleri tarafından hazırlıklara başlandı.
Marmaraereğlisi Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçenin farklı noktalarında düzenlenecek olan mahalle iftarları ve geleneksel hale gelen Ramazan gezileri ile vatandaşlara eğlenceli ve huzurlu bir Ramazan ayı yaşatılmasının hedeflendiği kaydedildi.
Tüm mahalle ve köylerde iftarlar, ile vatandaşları aynı sofrada buluşturacak olan Marmaraereğlisi Belediyesi, bunun yanı sıra büyük camilere düzenlemiş olduğu gezi programlarıyla Ramazan ayı boyunca vatandaşları cami ziyaretine gönderecek. Engelli ve yaşlı vatandaşları da unutmayan belediye, iftar noktalarına gelemeyecek vatandaşlara, Engelli Taşıma ekipleriyle, vatandaşı iftar noktalarına taşıma hizmeti yaparak paylaşmanın ve yardımlaşmanın ayı Ramazan'da toplumun her kesimine ulaşmayı planlıyor.
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşın toplu ibadet edeceği camilerde de bakım, onarım ve temizlik işlerini tamamlayan Marmaraereğlisi Belediyesi, Ramazan ayının huzur içinde geçmesi için tüm çalışmalarını tamamladı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı İbrahim Uyan, "Bereketin Eksik olmadığı, birliğin, dayanışmanın,hoşgörünün ve kardeşliğin arttığı bir Ramazan'ı daha birlikte karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mübarek Ramazan ayının ülkemizde,şehrimizde ve tüm İslam aleminde oluşturduğu birleştirici gücün,dünyada barışın ve huzurun hüküm sürdüğü günlerin başlangıcı olması, en büyük arzumuzdur. İnsan ruhunun manevi gıdası olan oruç ve Ramazan ayı hoşgörü, muhabbet, şefkat, merhamet ve rızkın bol olduğu değerli bir aydır. Başı rahmet , ortası mağfiret,sonu ise cehennemden kurtuluş olan 11 ayın sultanı Ramazanı Şerif'in ülkemiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.
(YG-MEF-Y)

25.05.2017 15:53:34 TSI
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