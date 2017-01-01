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Kentsel Sit Alanları Tabela Yarışması Ödül töreni düzenlendi



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TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Namık Kemal Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen Tekirdağ Kentsel Sit Alanları Tabela Yarışması sonuçlandı. Dereceye giren öğrencilere düzenlenen törende ödülleri takdim edildi.

Düzenlenen törene Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Genel Sekreter Oral Karakaya, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Tamer Dodurka, Fatih Ünsal, Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslı Korkut, Başkan Danışmanları ve Daire Başkanları katıldı.

28.12.2016 tarih ve 2016/36 sayılı Kent Estetik Kurulu Kararı ile Tekirdağ İli sınırları içerisinde kentsel sit alanları içerisinde yer alan tescilli ve tescilsiz yapılarda yapılacak tabela uygulamaları ile ilgili Namık Kemal Üniversitesi öğrencileri arasında düzenlenen yarışma, jüri üyeleri tarafından değerlendirilerek dereceye giren öğrenciler belirlendi. 24 öğrencinin katıldığı yarışmada Fethiye Çağlar ve Ceren Akçay birincilik, Reşit Aslan, Samet Dalgıç, Musab Deniz ve Yusuf Kaya ikincilik, Ece Laçinkaya ve Engin Kabataş ise üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen törende açılış konuşmasını yapan İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Dilşad Ergin, "Üniversite ile işbirliği içerisinde yapılan bu yarışmada kent estetiğine olumlu bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu yarışma sonucunda yapılan eserler onaylanarak, devletimiz standardında yarışmada elde edilen tasarımlar kentsel sit alanı içerisinde uygulanmaya devam edilecektir. Yarışmacılara katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise, "Tekirdağ Büyükşehir'dir ağırlıklı olarak Tekirdağ'da tarihi binaları restore ederek Tekirdağ'a kazandırmak asıl amacımız. Tekirdağ ili içerisinde bulunan tarihi eserleri restore edilmesine ihtiyaç duyulan yerleri zamanla restore edip tekrardan hizmete sunacağız. Yarışmaya katılan arkadaşları tebrik ediyorum ve başarılarının devamı diliyorum. Bu işe gönül veren ve ödül alan öğrencilerimizi kutluyorum" dedi.

Konuşmalar sonrasında birinci olan öğrencilere Başkan Albayrak, ikinci olan öğrencilere Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslı Korkut, üçüncü olan öğrencilere ise Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya ödüllerini takdim etti.

Ödül töreninin ardından Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslı Korkut ve beraberindeki heyet Başkan Albayrak'ı makamında ziyaret etti.

(HLD-MEF-Y)



25.05.2017 15:55:42 TSI

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