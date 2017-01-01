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Kağızman'da bin 300 kilo amonyum nitrat ele geçirildi



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Kağızman'da BTÖ mensuplarına ait toprağa gömülü bin 300 kilo amonyum nitrat ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca Kağızman Çemçe kırsalında yapılan arama-tarama çalışmalarında toprağa gömülü vaziyette her birisi 50 kilo ağırlığında, 26 adet toplam bin 300 kilo çuval içerisinde Amonyun Nitrat ele geçirilirken, ele geçirilen malzemeler Kağızman Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla olay yerinde imha edildi.

Öte yandan Kağızman'da güvenlik güçlerin arama tarama faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği öğrenildi.

(IÇ-AT-Y)



25.05.2017 15:55:56 TSI

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