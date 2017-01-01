ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kağızman'da bin 300 kilo amonyum nitrat ele geçirildi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 15:55
Kağızman'da bin 300 kilo amonyum nitrat ele geçirildi

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Kağızman'da BTÖ mensuplarına ait toprağa gömülü bin 300 kilo amonyum nitrat ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca Kağızman Çemçe kırsalında yapılan arama-tarama çalışmalarında toprağa gömülü vaziyette her birisi 50 kilo ağırlığında, 26 adet toplam bin 300 kilo çuval içerisinde Amonyun Nitrat ele geçirilirken, ele geçirilen malzemeler Kağızman Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla olay yerinde imha edildi.
Öte yandan Kağızman'da güvenlik güçlerin arama tarama faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği öğrenildi.
(IÇ-AT-Y)

25.05.2017 15:55:56 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kars'ta terör operasyonu
YEREL

KARS'TA TERÖR OPERASYONU
Bozayılar yerleşim bölgesine indi
YEREL

BOZAYILAR YERLEŞİM BÖLGESİNE İNDİ
Öğrencilerin TUBİTAK Fuarı yoğun ilgi gördü
YEREL

ÖĞRENCİLERİN TUBİTAK FUARI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
Karslı atlet Türkiye'yi Balkan Şampiyonası'nda temsil edecek
YEREL

KARSLI ATLET TÜRKİYE'Yİ BALKAN ŞAMPİYONASI'NDA TEMSİL EDECEK
80. Yıl Anaokulu'nda mezuniyet heyecanı
YEREL

80. YIL ANAOKULU'NDA MEZUNİYET HEYECANI
Gelişi güzel dökülen hafriyatlar Başkan Karaçanta'yı isyan ettirdi
YEREL

GELİŞİ GÜZEL DÖKÜLEN HAFRİYATLAR BAŞKAN KARAÇANTA'YI İSYAN ETTİRDİ
Ali Kınık ve Ahmet Şafak konseri yoğun ilgi gördü
YEREL

ALİ KINIK VE AHMET ŞAFAK KONSERİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
Savcıya hakaret eden darbeci askere, disiplin hapis cezası
YEREL

SAVCIYA HAKARET EDEN DARBECİ ASKERE, DİSİPLİN HAPİS CEZASI
Kafkas Üniversitesi'nde Ramazan coşkusu yaşanacak
YEREL

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ'NDE RAMAZAN COŞKUSU YAŞANACAK
Hayvan otlatma yüzünden kavga ettiler
YEREL

HAYVAN OTLATMA YÜZÜNDEN KAVGA ETTİLER
Göz nuru, el emeği ürünler sergilendi
YEREL

GÖZ NURU, EL EMEĞİ ÜRÜNLER SERGİLENDİ
Havalar ısınınca yabani hayvanlar doğaya çıktı
YEREL

HAVALAR ISININCA YABANİ HAYVANLAR DOĞAYA ÇIKTI
Kars Denetimli Serbestlik Müdürlüğü hatıra ormanı oluşturdu
YEREL

KARS DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ HATIRA ORMANI OLUŞTURDU
EN ÇOK OKUNANLAR
Hayat kurtaran pratik bilgiler!
YAŞAM

EĞER ŞEFFAF POŞETLERE İSPİRTO DOLDURURSANIZ...

 1
  • 2 Şeffaf tercih
  • 3 Artık seyyar satıcılık yapıyor
  • 4 Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!