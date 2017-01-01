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'Akıllı Şehir Sakarya' standına yoğun ilgi



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SAKARYA (İHA) - Kamu Teknoloji Platformu tarafından düzenlenen Uluslararası Akıllı Şehirler Konferasında Sakarya Büyükşehir Belediyesinin Akıllı Şehir uygulamalarının tanıtıldığı stant yoğun ilgi gördü. Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Aydın Duran, videolar, sunumlar, kitapçık ve broşürler aracılığıyla bilgilendirme çalışmalarını gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kamu Teknoloji Platformu tarafından Congresium Ankara'da ikincisi düzenlenen Ulusararası Akıllı Şehirler Konferansında 'Akıllı Şehir Sakarya' isminde bir stant açıldı. Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Aydın Duran, standın program dahilinde en çok ilgi gören stantlardan birisi olduğunu dile getirdi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu tarafından Aralık ayında imzalanan protokolle 'Akıllı Şehir Pilot Projesi' çalışmalarının başlatıldığı belirli şehirlerden birisinin de Sakarya olduğunu söyleyen Duran, "Belediyeler bu projenin sahibi olan Kamu Teknoloji Platformu'nun en önemli paydaşlarından birisi. Bu noktada Ankara'da önemli bir konferans düzenlendi. Başkanımız Zeki Toçoğlu şehrimizdeki 'Akıllı Şehir' uygulamalarına yönelik bir konuşma gerçekleştirdiler. Bizlerde açtığımız stant ile bu noktadaki çalışmalarızı tanıttık. Halen kullanılan uygulamaların yanında projelendirilen ve hayata geçirilecek çalışmalar standımızda yer aldı. Bilgilendirme çalışmalarımızı videoalar, sunumlar, kitapçık ve broşürler aracılığıyla gerçekleştirdik. Alanında uzman ekip arkadaşlarımız sözlü olarak da ziyaretçilere bilgi verdiler. SASKİ uygulamalarımız da stantımızda yer aldı. Yoğun ilgi gören stantımızı ziyaret edenler arasında Başkanımız Sayın Zeki Toçoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Ömer Alan, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin ve Kamu Teknoloji Platformu Başkanı Erdem Akçıl yer aldı" dedi.

(BCT-RFK-Y)



25.05.2017 16:01:32 TSI

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