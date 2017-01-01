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95 yıllık Bilecik Valiliği hizmet binası restore ediliyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Yaşar Beyazıt

BİLECİK (İHA) - Bilecik tarihinde önemli bir hatırası olan ve 3 milyon liralık bir harcamayla restorasyonu öngörülen 95 yıllık Hükümet Konağındaki çalışmalar devam ediyor.

Cumhuriyet Mahallesi ve Cumhuriyet Caddesinde yer alan tarihi binanın tarihi dokusuna uygun olarak yenileme çalışmaları yapılıyor. Binanın dış kısmı, çatısı, tavanı, çerçeveleri, elektrik tesisatı ve iç kısmında yer alan ağaç döşemeler tek tek elden geçirilecek. Bilecik Valiliği hizmet binasın 3 milyon 79 bin TL sözleşme bedelli ile restore edilecek binanın kontrollüğünü Bilecik İl Özel İdaresi ve Bursa Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü yapacak. Onarım süresince valilik birimleri eski İl Özel İdare hizmet binasında hizmet verecek. İhaleyi alan firmanın çalışmaları 600 günde tamamlayacağı kaydedilirken, restorasyonun tamamlanmasından sonra valilik ve bina içindeki kurumlar eski yerlerine taşınacağı bildirildi. Tarihi binadaki çalışmaların tamamlanmasıyla bina estetik bir görünüme kavuşmuş olacak.

Öte yandan tarihi bina bodrum katı hariç iki katlı olup yarım, bodrum katında 6, zemin katında 16, 1'inci katta ise; 16 oda yer alıyor.

(MYB-MET-Y)



25.05.2017 16:02:06 TSI

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