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Şahinbey'de 6 yılda 9 bin 451 caminin temizliği yapıldı



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde belediye ekipleri tarafından son 6 yılda 9 bin 451 caminin temizliği yapıldı.

Gaziantep'in merkez ilçelerinden olan Şahinbey Belediyesi tarafından Ramazan ayı öncesi Cami temizlikleri sürüyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçe genelindeki camilerin düzenli olarak temizlendiğini Ramazan Ayı boyunca da temizleme işlerinin devam edeceğini söyledi.

Vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir şekilde ibadet edebilmeleri için tüm ayrıntıları gözden geçiren ve düzenli olarak camilerde iç ve dış mekan temizliği yapan Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Ramazan Ayında da temizlik işlerine devam edecek. 3 cami temizlik ekibi ile ilçe genelindeki camilerin tamamını düzenli bir program dahilinde temizleyen ekipler, camilerdeki halıları yıkayarak ibadetlerin daha nezih ortamlarda yapılmasını sağlıyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçedeki cami temizliklerinin düzenli olarak yapıldığını belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak camilerimizin temizliğini yapıyoruz. Mutlaka her 15 günde bir camilerimize girerek genel temizliğini yapıyoruz. Ayda 1 defa da camilerde ki halılar otomatik yıkama makineleri ile yıkanıyor. Mübarek Ramazan ayı öncesi bütün camilerimizi temizliyoruz. Yine 11 ay boyunca da bu temizlik işi düzenli olarak yapılıyor. Yapılan çalışmalarla vatandaşlarımızın çok daha nezih ve temiz bir ortamda ibadet etmesini sağlayacağız. Ben Ramazan Ayının ülkemize, İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

9 bin 451 cami temizlendi

Şahinbey Belediyesi tarafından 2011- 2017 yılları arasında 9 bin 451 adet Caminin kuru temizliği yapılırken,. 2015 yılında Türkiye'de ilklerden olan Cami Halı Yıkama aracı ile 2015 ve 2017 yılları arasında toplamda 2 bin 4 Caminin detaylı temizliği yapıldı.

(SD-Y)



25.05.2017 16:02:43 TSI

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