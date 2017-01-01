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Edremit'te 8 bin kişi kapasiteli aşevi kuruldu



(Fotoğraflı)



İbrahim İlhan

VAN (İHA) - Van'ın Edremit Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından günlük 8 bin kişiye hizmet verebilecek kapasitede bir aşevi kuruldu.

Şabaniye Mahallesi'nde kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına bağlı aşevi, Ramazan ayı için çalışmalarını hızlandırdı. Ramazan ayı dışındaki diğer aylarda da hizmet verecek olan aşevinde çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Edremit ilçesinde Ramazan ayı için kurulan çadırlarda günlük yemek hizmeti verecek olan aşevi, evinde yemek pişiremeyen yaşlı, engelli ve mağdur ailelere de araçlarla sefer taslarında yemek dağıtımı gerçekleştirecek.



"Aşevinin yıllık yemek dağıtım tutarı 3 milyon TL'dir"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yavuz Pazarbaşı, yeni kurulan aşevinin 8 bin kişi kapasiteli olduğunu belirtti. Ramazan ayı başta olmak üzere her yıl yemek servisi hizmetinin sürdürüleceğini anlatan Pazarbaşı, "Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilimiz Atıf Çiçekli Beyin talimatlarıyla yardıma muhtaç ailelerimizi tespit etme çalışmalarımız devam ediyor. Ramazan ayında iftar çadırımızın yemeklerini burada hazırlayarak vatandaşlarımıza sunacağız. Çadıra gelemeyen mağdur ailelerimizin ise yemeklerini evlerine kadar götüreceğiz. Şu ana kadar 150 ailemiz tespit edilmiş durumdadır. Bu sayının daha da artacağını düşünüyoruz. Ramazan ayı dışında da aynı şekilde bu yemek dağıtımı hizmetimiz devam edecek. Ramazan ayı dahil yıl boyunca vatandaşlarımıza vereceğimiz yemeklerimizin yıllık maliyeti 3 milyon TL tutarında olacak. Her gün düzenli bir şekilde 4 çeşit yemek hazırlanarak mağdur, yaşlı ve kimsesiz ailelerimize ulaştırılacaktır" dedi.

Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli de aşevinde incelemelerde bulunarak, yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

(MSA-Y)



25.05.2017 16:02:45 TSI

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