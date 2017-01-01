ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Edremit'te 8 bin kişi kapasiteli aşevi kuruldu

25 Mayıs 2017 Perşembe, 16:02
Edremit'te 8 bin kişi kapasiteli aşevi kuruldu
Edremit'te 8 bin kişi kapasiteli aşevi kuruldu

(Fotoğraflı)

İbrahim İlhan
VAN (İHA) - Van'ın Edremit Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından günlük 8 bin kişiye hizmet verebilecek kapasitede bir aşevi kuruldu.
Şabaniye Mahallesi'nde kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına bağlı aşevi, Ramazan ayı için çalışmalarını hızlandırdı. Ramazan ayı dışındaki diğer aylarda da hizmet verecek olan aşevinde çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Edremit ilçesinde Ramazan ayı için kurulan çadırlarda günlük yemek hizmeti verecek olan aşevi, evinde yemek pişiremeyen yaşlı, engelli ve mağdur ailelere de araçlarla sefer taslarında yemek dağıtımı gerçekleştirecek.

"Aşevinin yıllık yemek dağıtım tutarı 3 milyon TL'dir"
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yavuz Pazarbaşı, yeni kurulan aşevinin 8 bin kişi kapasiteli olduğunu belirtti. Ramazan ayı başta olmak üzere her yıl yemek servisi hizmetinin sürdürüleceğini anlatan Pazarbaşı, "Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilimiz Atıf Çiçekli Beyin talimatlarıyla yardıma muhtaç ailelerimizi tespit etme çalışmalarımız devam ediyor. Ramazan ayında iftar çadırımızın yemeklerini burada hazırlayarak vatandaşlarımıza sunacağız. Çadıra gelemeyen mağdur ailelerimizin ise yemeklerini evlerine kadar götüreceğiz. Şu ana kadar 150 ailemiz tespit edilmiş durumdadır. Bu sayının daha da artacağını düşünüyoruz. Ramazan ayı dışında da aynı şekilde bu yemek dağıtımı hizmetimiz devam edecek. Ramazan ayı dahil yıl boyunca vatandaşlarımıza vereceğimiz yemeklerimizin yıllık maliyeti 3 milyon TL tutarında olacak. Her gün düzenli bir şekilde 4 çeşit yemek hazırlanarak mağdur, yaşlı ve kimsesiz ailelerimize ulaştırılacaktır" dedi.
Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli de aşevinde incelemelerde bulunarak, yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
(MSA-Y)

25.05.2017 16:02:45 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Van'da 'İşaret Dili' kursu
YEREL

VAN'DA 'İŞARET DİLİ' KURSU
Edremit Belediyesi öğrencileri havuzla buluşturdu
YEREL

EDREMİT BELEDİYESİ ÖĞRENCİLERİ HAVUZLA BULUŞTURDU
Uzmanlardan &quot;tandır&quot; uyarısı
YEREL

UZMANLARDAN "TANDIR" UYARISI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: (2)
YEREL

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI KAYA: (2)

Çaldıran'da şehitler için mevlit okutuldu
YEREL

ÇALDIRAN'DA ŞEHİTLER İÇİN MEVLİT OKUTULDU
Van'da 8 bin kişilik aşevi kuruldu
YEREL

VAN'DA 8 BİN KİŞİLİK AŞEVİ KURULDU

'Hayatlar Solmasın' ekibinden karma sergi
YEREL

'HAYATLAR SOLMASIN' EKİBİNDEN KARMA SERGİ
Türkiye'deki 9 yanık merkezinden biri Van'da açıldı
YEREL

TÜRKİYE'DEKİ 9 YANIK MERKEZİNDEN BİRİ VAN'DA AÇILDI
VASKİ'den içme suyu çalışması
YEREL

VASKİ'DEN İÇME SUYU ÇALIŞMASI
Dr. İmren'den Ramazanda beslenme önerisi
YEREL

DR. İMREN'DEN RAMAZANDA BESLENME ÖNERİSİ
OPET Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk'e ödül
YEREL

OPET YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÖZTÜRK'E ÖDÜL
Kavram'dan anlamlı yılsonu etkinliği
YEREL

KAVRAM'DAN ANLAMLI YILSONU ETKİNLİĞİ
Başkale'de bilim fuarı
YEREL

BAŞKALE'DE BİLİM FUARI
Uluslararası 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türkiye Sempozyumu
YEREL

ULUSLARARASI 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ VE TÜRKİYE SEMPOZYUMU
Uzmanlardan 'dijital göz yorgunluğu' uyarısı
YEREL

UZMANLARDAN 'DİJİTAL GÖZ YORGUNLUĞU' UYARISI
Van'da Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası
YEREL

VAN'DA KURUMLAR ARASI VOLEYBOL TURNUVASI
Van'ın ilk Bilişimciler Derneği kuruldu
YEREL

VAN'IN İLK BİLİŞİMCİLER DERNEĞİ KURULDU
Van Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü 2017 yılı hizmetiçi eğitimi
YEREL

VAN TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİMİ
Gürpınarlı öğrenciler &quot;Barkodlu Trafik Kontrol Sistemi&quot; geliştirdi
YEREL

GÜRPINARLI ÖĞRENCİLER "BARKODLU TRAFİK KONTROL SİSTEMİ" GELİŞTİRDİ
Van'da terör operasyonu
YEREL

VAN'DA TERÖR OPERASYONU
Van'da &quot;Türkiye Güven-Huzur-6&quot; Uygulaması
YEREL

VAN'DA "TÜRKİYE GÜVEN-HUZUR-6" UYGULAMASI
İlden İle Gönül Köprüsü Futbol Turnuvası sona erdi
YEREL

İLDEN İLE GÖNÜL KÖPRÜSÜ FUTBOL TURNUVASI SONA ERDİ
VASKİ Olağan Genel Kurulu yapıldı
YEREL

VASKİ OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI
Edremit'te yılsonu sergisi
YEREL

EDREMİT'TE YILSONU SERGİSİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Hayat kurtaran pratik bilgiler!
YAŞAM

EĞER ŞEFFAF POŞETLERE İSPİRTO DOLDURURSANIZ...

 1
  • 2 Şeffaf tercih
  • 3 Artık seyyar satıcılık yapıyor
  • 4 Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!