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İşsizler Derneği Afyonkarahisar Şubesi'nden Ramazan ayı açıklaması



(Fotoğraflı)



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - İşsizler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Hasan Kaya, kentteki işsiz ve asgari ücretle geçinmeye çalışan vatandaşlar için gıda yardımı kampanyası başlattıklarını belirtti.

Başkan Kaya, Ramazan ayı dolayısı ile yazılı bir basın açıklaması yaptı. Derneğin Ramazan ayı hazırlıklarını tamamladığını kaydeden Başkan Kaya, "Hepimizin malumu ilimizde issizlerin olduğu kadar asgari ücretle çalışıp yetiremeyen binlerce yoksulumuz var. Dernek olarak biz bu kardeşlerimizin sıkıntıları ile uğraşıyoruz. Çünkü işsizlere devletimizin ve hükümetimizin yardımcı olduğu gibi, Afyonkarahisar'daki yardım kuruluşları da yardım yapmaktadırlar. Fakat bir gün sigortası varsa o garibana kimse bir şey vermemektedir. İşsizler derneği olarak biz bunlara ulaşıyor gelen yardımları ulaştırıyoruz. İlimizde binlerce işsiz olduğu kadar askeri ücretle çalışan, 2 veya 3 çocuk okutan, evi kira olan kişilere gelen bağış ve yardımları ulaştırıyoruz ki mübarek Ramazan ayı için de çocukları ile boyunlarını bükmesinler istiyoruz. Bu insanlar çalıştığı halde yetirememektedir. Biz Dernek olarak çalışmayıp kahvelerde oturanlara iş beğenmeyenlere bir şey vermiyoruz. Derneğimiz çalışmak isteyip de iş bulamayan ve asgari ücretle geçinemeyenlere ulaşıyor, onların sıkıntısına dertlerine çare olmaya çalışıyoruz. Onlarda bizim insanımız, bizim canımız. Ramazan da yardım yaparken önce akrabamız, komşumuz, sokağımız, caddemiz ve de şehrimizdeki ihtiyaç sahiplerini bulup yardım ve bağışta bulunmalıyız. Buradan Afyonkarahisarlı hayırsever kişi kuruluş ve de iş adamlarımıza sesleniyoruz. Bu mübarek ayda, lütfen çaresizleri de unutmayalım. Elbette yardım edeceğiniz yerler vardır fakat çalışmasına rağmen yetiremeyen yoksulluk çekenlerin de olduğunu lütfen unutmayalım. Onlar bizim insanımız sahip çıkalım" diye konuştu.

(AHÇ-GC-



25.05.2017 16:03:11 TSI

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