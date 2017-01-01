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Mersin Emniyet Müdürlüğü, şehit ailelerini yalnız bırakmıyor

25 Mayıs 2017 Perşembe, 16:06
Mersin Emniyet Müdürlüğü, şehit ailelerini yalnız bırakmıyor
Mersin Emniyet Müdürlüğü, şehit ailelerini yalnız bırakmıyor

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, şehit ailelerine yaptıkları ziyaretleri sürdürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Pasaport Şube Müdürü Selma Petek başkanlığındaki heyet, Mersin Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iken görevi başında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Mehmet Zeren'in eşi Leyla Zeren'i ziyaret etti. Bölge Trafik Şube Müdürü Cevdet Sökmen başkanlığındaki heyet ise Burdur'da görev sırasında trafik kazası geçirerek şehit olan komiser Vahit Uyar'ın oğlu Ünsal Uyar ile bir araya geldi.
Şehit yakınlarının duygularına ortak olmak ve her zaman yanlarında olduklarının hissettirilmesinin hedeflendiği ziyaretlerde, şehit yakınlarının sorunları da dinlendi.
(KRY-Y)

25.05.2017 16:06:28 TSI
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