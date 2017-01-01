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Başiskele halkına fonksiyonel parklar



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediyesi, ilçede park ihtiyacı olan mahallelere yeni parklar kazandırmaya devam ediyor.

Yeşil alan ve park yapımı çalışmalarına yenilerini ekleyerek ilçenin yaşam değerini yükselten Başiskele Belediyesi Yeniköy Merkez Mahallesi'nde 855 metrekare alan içerisine yeni bir park yapıyor. İlçeye yeni park ve yeşil alanlar kazandırmaya devam ederken, mevcut parklarda da yenileme çalışmalarını sürdüren Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bölge halkına en özel şekilde hizmet veriyor. Çok amaçlı olarak planlanan oldukça fonksiyonel parkların içerisinde Basketbol sahası, spor aletleri, yürüyüş yolları, çocuk oyun ve oturma alanları bulunuyor.

Yeni park yapımına Yeniköy Merkez Mahallesi'nde başlayan ekipler yürüyüş yolunu oluşturarak oyun grupları ve kameriye montajını gerçekleştirerek.

(GY-Y)



25.05.2017 16:06:50 TSI

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