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Süt sığırcılığı 19 aileye iş kapısı oldu



(Fotoğraflı)



Hamza Alp

ORDU (İHA) - Ünye Orman İşletme Müdürlüğü "Süt Sığırcılığı" projesi kapsamında 9 aileye 450 bin değerinde hibe desteği verildi.

Proje kapsamında Ünye'de 3 mahalle belirlendi. Bu mahallelerden Fatih Meydan Mahallesi'nde bulunan 9 aileye simental cinsi 3-7 aylık gebe düve verildi.

Ünye Orman İşletme Müdürlüğü tarafından geliştirilen simental sığırcılığı geliştirme programı kapsamında bugün Ünye Fatih Meydan Mahallesi'nde teslim töreni gerçekleştirildi. Programda konuşma yapan Ünye Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Vekili Fahri Atalay, "Ünye merkeze bağlı Fatih Meydan Mahallesi'nde 9 aileye simental ırkı inek verildi. Orman Genel Müdürlüğü tarafından ormanların korunması geliştirilmesi işletilmesi genişletilmesi hedeflerine ulaşmak üzere orman köylülerinin kalkındırılmalarına katkıda bulunmak ve ormanları olabilecek baskıyı azaltmak için, orman köylülerine, kooperatiflere ve kooperatif üst kuruluşlarına kredi desteği vermektedir. Bu program kapsamında Ünye Orman İşletme Müdürlüğü sınırları dahilinde 2017 yılı Mayıs ayında dağıtımı gerçekleştirilen Ünye ilçesi Fatih Meydan Mahallesi'nde 9 haneye, Hızarbaşı Mahallesi'nde 5 haneye ve Düz Saylan Mahallesi'nde 5 haneye verilmek üzere toplam 19 haneye süt sığırcılığı kapsamında 2 adet 3-7 aylık gebe düve verildi. Toplamda ailelere 38 adet hayvan teslim edilmiştir" dedi.

Hibe kapsamında ailelere verilen 24 bin lira desteğin yüzde 20'si devlet tarafından ödenirken, aileler bu parayı bir yıl ödemesiz olmak üzere beş yılda eşit taksitlerle geri ödeyecekler.

(HA-SLH-Y)



25.05.2017 16:07:42 TSI

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